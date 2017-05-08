Минниханов приехал в парк Победы за рулем ретроавто и возложил цветы к Вечному огню

Портал ProKazan.ru публикует фоторепортаж

Сегодня Рустам Минниханов возложил цветы к Вечному огню колоннады Мемориала Славы в казанском Парке Победы. К месту проведения глава республики прибыл за рулем ретроавтомобиля марки «Победа» вместе с Героем Советского Союза Борисом Кузнецовым и Героем Труда Российской Федерации Минтимером Шаймиевым.

После возложения венка и цветов к Вечному огню присутствующие почтили память павших в годы войны минутой молчания. Прозвучали гимны России и Татарстана. Маршем прошла рота почетного караула Казанского гарнизона. После этого официальные лица республики проследовали к монументу Матерям и вдовам погибших солдат, где возложили цветы.