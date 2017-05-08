Программа на 9 мая в Казани: парад Победы, военная техника, «Бессмертный полк» и салют

По каким улицам Казани пройдет "Бессмертный полк" и во сколько ждать праздничный салют

Сегодня, 9 мая, Казань торжественно отпразднует юбилейную дату – 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого праздника в городе будет проходить множество мероприятий.

В поселке Юдино в 8.00 состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета памяти лейтенанта Ю.Красикова и торжественное возложение цветов на Аллее Славы. На площади перед ДК «Железнодорожников» (ул.Бирюзовая) в 10.00 пройдут митинг и праздничный концерт.

На площади Тысячелетия в 9.45 начнется парад Победы: театрализованный пролог, прохождение войск Казанского гарнизона и демонстрация военной техники.

С 10.00 в парке Победы стартуют народные гуляния, в рамках которых будут организованы тематические площадки, игровые и спортивные состязания, пройдет фестиваль «Фанфары Победы». Перед этим состоится возложение цветов к Вечному огню и памятнику Женщинам-вдовам войны.

В 15.00 на пересечении улиц К.Маркса и Толстого начнется шествие «Бессмертного полка», в котором ожидается участие около 100 тысяч человек. Полк пройдет по центральным улицам города: ул.Карла Маркса, ул.Лобачевского, мимо парка «Черное озеро», ул.Кремлевская и завершится на площади Тысячелетия, где участников встретит хор «Поющая Казань».

В завершение праздника в 22.00 жителей города ожидает масштабное зрелище – праздничный салют, который будет запущен с акватории реки Казанка.