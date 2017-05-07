Под Казанью разыскивают вооруженного мужчину, который напал на полицейских

Полиция Казани разыскивает 59-летнего Ильдара Кадырова, который оказал вооруженное сопротивление полиции. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Происшествие произошло накануне в селе Березка Высокогорского района Татарстана.

- Мужчина подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества. При задержании он оказал сопротивление — выстрелил в сторону полицейских. Никто не пострадал, - сказано в сообщении.

Сообщается, что мужчина сразу скрылся с места преступления. В настоящее время по тревоге поднят весь отдел полиции «Дербышки» и «Высокая гора».