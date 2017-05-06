Сегодня открылась круизная навигация на остров-град Свияжск в Зеленодольском районе

Сегодня на остров-град Свияжск прибыл первый туристический теплоход с символичным названием "Афанасий Никитин", тем самым открыв круизную навигацию. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Как рассказал порталу ProKazan.ru директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артем Силкин, в этом году в период с мая по сентябрь ожидается заход еще 90 туристических теплоходов.

Напомним, в конце апреля также открылась летняя навигация из казанского речного порта. Добраться из Казани до Свияжска можно ежедневно утренним рейсом в 8.20 и вернуться вечерним - в 16.30. Билет в одну сторону обойдется в 114 рублей.