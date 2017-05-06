В Казань на фестиваль еврейской музыки приедет Андрей Макаревич

На Петербургской под открытым небом выступят 11 коллективов из России

2 июня в столице Татарстане стартует Международный фестиваль еврейской музыки. Хедлайнером нынешней программы станет Андрей Макаревич со своей программой «Идиш джаз», сообщает пресс-служба фестиваля.

На улице Петербургская под открытым небом в течение трех дней будут работать 11 коллективов из России, Израиля, Чехии, Беларуси и Украины.

А завершится фестиваль 4 июня в КРК «Пирамида, где соберутся лучшие исполнители еврейской музыки самых разных возрастов, жанров и направлений.

В первом отделении свое творчество представят гости фестиваля, а во втором отделении гала-концерта зрителей ждет знаменитая программа Андрея Макаревича, который исполнит забытые еврейские мелодии первой половины ХХ века в новом звучании.