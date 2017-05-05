В 2016 году доходы мэра города снизились на 20 процентов

В прошлом году доходы Ильсура Метшина составили 4,2 миллиона рублей. Это почти на миллион меньше по сравнению с прошлым годом. Судя по декларации, в собственности главы города находится квартира на 272,7 кв. м, гараж на 18 кв. м., автомобили ГАЗ 69, М 21 и ГАЗ 24.

Супруга мэра города также заработала меньше, чем в прошлом году. Ее доходы достигли 78 миллионов. В ее собственности находятся одна треть земельного участка площадью 1 500 кв. м и такая же доля дома на 558,5 кв. м.