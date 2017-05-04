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Из-за Казанского марафона в городе перекроют свыше десятка улиц: ProKazan публикует список

Из-за Казанского марафона в городе перекроют свыше десятка улиц: ProKazan публикует список
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Фото: из архива ProKazan.ru

20 и 21 мая в Казани перекроют десятки улиц. Это связано с подготовкой и проведением Всероссийских соревнований «Казанский марафон-2017». Соответствующий указ подписал руководитель Исполкома Денис Калинкин, передает пресс-служба мэрии города.

Напомним, старт соревнований будет дан 21 мая под стенами Казанского Кремля. Участники марафона побегут по улицам Сибгата Хакима и Декабристов до стадиона «Казань Арена», затем по набережной озера Кабан, улицам Салимжанова, Вишневского, развернутся на Миллениуме, далее по улице Карла Маркса, спустятся на Кремлевскую набережную, после чего вернутся на Булак, который и станет финишной прямой.

Кстати, главным отличием от прошлогоднего марафона станет полное перекрытие дорог.

- Это делается для абсолютной безопасности участников. Также вдоль трассы будут располагаться пункты питания, освежения, будут дежурить машины скорой помощи, - сообщили организаторы марафона.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 20 тысяч человек.

Портал ProKazan.ru публикует полный список, на каких участках будет временно ограничено движение:

Люция Кашапова, 05.05.2017, 15:15
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин05 мая 2017, 15:28
Слабо провести опрос населения?
Вопрос: в чем необходимость создавать трудности гражданам этого Города?
Почему наплевательское отношение к Горожанам?
1
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Согласны с автором?
Димас люблю пивас05 мая 2017, 15:33
В ответ на комментарий пользователя
Слабо провести опрос населения?
Вопрос: в чем необходимость создавать трудности гражданам этого Города?
Почему наплевательское отношение к Горожанам?
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Не интересно властям на мнения людей!(черни)
1
3
Согласны с автором?
Горожанин05 мая 2017, 15:43
В ответ на комментарий пользователя
Слабо провести опрос населения?
Вопрос: в чем необходимость создавать трудности гражданам этого Города?
Почему наплевательское отношение к Горожанам?
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Соц служба при главе республике(не президенте) проведет опрос Вам... 146% будут за
1
0
Согласны с автором?
Горожанин05 мая 2017, 15:56
За городом пусть бегают, в Зеленом Бору:-D
1
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Горожанин05 мая 2017, 16:01
автомобилистам и гражданам создаются неудобства. перенести эту хню в дербышки
1
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Дюма05 мая 2017, 16:04
И он бежал мимо Ершова где пальцы парню оторвало
И слышен только стук копыт, гонцам за счастьем места мало
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Горожанин05 мая 2017, 16:05
Ежегодно проводится. Чего ныть то. Как будто в выходной всем вдруг надо по городу перемещаться именно в это время...
0
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Горожанин05 мая 2017, 16:07
В ответ на комментарий пользователя
Слабо провести опрос населения?
Вопрос: в чем необходимость создавать трудности гражданам этого Города?
Почему наплевательское отношение к Горожанам?
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Горожане инертны, чаще всего. Посмотрите, кто ходит на выборы или на собрания УК. Единицы...
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