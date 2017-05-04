Дело мертвого школьного психолога в Казани: его заподозрили еще в четырех домогательствах

По данным фактам было возбуждено новое уголовное дело

В Казани в ходе расследования уголовного дела в отношении 29-летнего психолога одной из школ города, который покончил с собой после обвинений в домогательстве, стало известно о еще нескольких эпизодах, совершенных по отношению к 11-летней ученице, о них сегодня ProKazan.ru сообщил источник.

Напомним, подозреваемым парень стал после домогательства к девочке на территории школы 2 марта. Школьница рассказала об этом родителям, которые обратились в полицию, где возбудили дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Тело психолога с признаками падения после этого было найдено поздно ночью 28 марта, дома нашли предсмертную записку.

- В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый совершил еще четыре домогательства на территории школы - они произошли в период с начала по конец октября, - рассказали ProKazan.ru.

По новым фактам 4 мая было возбуждено еще одно уголовное дело, также по статье "Насильственные действия сексуального характера". Продолжается расследование.

Отметим, ранее в редакцию ProKazan.ru обратилась жительница Казани Венера Х., которая рассказала, что несколько лет назад к ее дочери, тогда еще ученице первого класса, приставал упомянутый психолог. "Он предложил ей поиграть в преступника и полицейского. При этом сказал, что раз она уже взрослая, это должно остаться между ними. Дал бумажку, она должна была спрятать ее на себе, а сам телефоном, будто датчиком, искал спрятанное. На самом деле он включил на телефоне камеру и снимал, - рассказывала женщина.