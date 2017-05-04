Президент Татарстана Рустам Минниханов прилетел в Мюнхен, где проведет два дня в рамках рабочего визита, об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства РТ.

Минниханов побывает на заводе "Линде Инжиниринг", где презентуют, в частности, пилотную установку по производству синтетического газа и водорода, а также автомобили на водородном топливе.

В планах у президента РТ также посещение музейного центра BMW и встреча с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером.