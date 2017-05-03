В Набережных Челнах два новых «Камаза» провались под землю: появилось видео

Сегодня, 4 мая, в Набережных Челнах два грузовика провались под землю. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Происшествие произошло на территории предприятия «Кориб». Фирма является дилером акционерного общества «КАМАЗ».

Стоит отметить, что оба тягача оборудованы новыми кабинами. Стоимость такой машины составляет примерно 5 млн рублей.