В России волонтеры запретили привязывать георгиевские ленты к машинам и сумкам

Новые правила ношения георгиевских ленточек в преддверии праздника 9 Мая объявило всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

По новому регламенту ленточку можно прикрепить только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку. По-прежнему запрещено повязывать ленту на голове, ниже пояса и где-либо в испорченном виде, сообщает ProUfu.ru со ссылкой на политолога и журналиста Екатерину Шульман.

Ежегодная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная ко Дню Победы, стартовала по всей России 24 апреля. В рамках мероприятия волонтеры бесплатно раздают ленты всем желающим.