В Казани до конца мая частично закрыта улица Побежимова

В Казани до 30 мая частично закрыта для движения улица Побежимова. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства.

Так, движение транспорта ограничено на двух участках — от улицы Центрально-Мариупольская до улицы Малая Армавирская.

Также ограничено движение на участке от дома №71 до улицы Карагандинская.

- Закрытие связано с проведением работ по реконструкции тепловода, - сообщили в ведомстве.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.