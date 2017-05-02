Гидрометцентр по РТ объявил штормовое предупреждение из-за возможных лесных пожаров

С 3 по 5 мая в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий и понижение температуры

Гидрометцентр по РТ объявил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов, а также об ухудшении погодных условий на территории республики.

- С 3 по 7 мая по республике ожидается высокая пожарная опасность лесов. Пожароопасности присвоен 4 класс, - говорится в сообщении.

Кроме того, с 3 по 5 мая в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий и понижение температуры. Ночью 4 мая ожидаются небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах грозы, ветер с порывами до 18 м/с.

Так, согласно прогнозам, 4-5 мая температура воздуха значительно понизится. Температура воздуха ночью составит 3-8 гр.тепла, днем — 9-14 гр.тепла. 5 мая ночью ожидается от -2 до +3 гр., днем от +7 до +12 гр.

6-8 мая в республике также сохранится холодная погода.