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В Госдуме предложили снизить стоимость ЖКХ для квартир без счетчиков

В Госдуме предложили снизить стоимость ЖКХ для квартир без счетчиков
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Фото: wikimedia.org

В России могут отменить повышающий коэффициент при оплате жилищно-коммунальных услуг без счетчиков на воду и электричество. Автором поправок в закон «Об энергосбережении...» стала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, сообщают «Известия».

До 1 июля 2012 года всем владельцам квартир, у которых не было счетчиков коммунальных услуг, нужно было их установить. По данным Минстроя, счетчики на данный момент установлены в 70% российских квартир и жилых домов.

В 2014 году для тех, кто этого не сделал, правительство утвердило повышающие коэффициенты: то есть вода и электричество оплачиваются по нормативу, умноженному на коэффициент. Сейчас он установлен в размере 1,5.

Помимо этого, Галина Хованская предлагает заменить расчетный метод определения норматива на аналоговый. Сейчас ресурсоснабжающая организация на основании характеристик дома определяет примерный объем потребления, за который платят жильцы.

Депутат полагает, что этот метод крайне неточный, а нормативы зачастую завышены.

Н. Вильданов, 03.05.2017, 11:24
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Гость03 мая 2017, 11:46
Сдается мне, платежки почему-то потяжелеют у обычных плательщиков...
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Алекс03 мая 2017, 12:19
Платили за установку счётчиков, теперь заплатим за снятие...
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Горожанин03 мая 2017, 12:25
Вообще охренели. Сначала чуть ли не силом заставляли счетчики ставить теперь снимай их. У них на верху с головой все в порядке?
0
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Горожанин03 мая 2017, 12:30
В ответ на комментарий пользователя
Вообще охренели. Сначала чуть ли не силом заставляли счетчики ставить теперь снимай их. У них на верху с головой все в порядке?
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Встречный вопрос - а у тебя с головой все в порядке? Где ты прочитал, что надо будет снимать ранее установленные счетчики? :-D Или у тебя проблемы с пониманием прочитанных буковок?
0
1
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Горожанин03 мая 2017, 12:30
В ответ на комментарий пользователя
Платили за установку счётчиков, теперь заплатим за снятие...
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А где написано про снятие счетчиков?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин03 мая 2017, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
Платили за установку счётчиков, теперь заплатим за снятие...
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У Галины Хованской воспаление головного мозга. Очередная тупая инициатива, направленная исключительно на популизм, не более того. Повышающие коэффициенты были введены для того, чтобы стимулировать установку счетчиков теми, кто еще не поставил. Вместо того, чтобы внести законопроект о бесплатной установке счетчиков, депутат пытается сделать так, чтобы уменьшить число желающих поставить счетчики.
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Горожанин03 мая 2017, 12:45
Идиоты
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Димас люблю пивас03 мая 2017, 12:49
Народ вы все стадо! иметь надо вас всех!
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