В Госдуме предложили снизить стоимость ЖКХ для квартир без счетчиков

В России могут отменить повышающий коэффициент при оплате жилищно-коммунальных услуг без счетчиков на воду и электричество. Автором поправок в закон «Об энергосбережении...» стала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, сообщают «Известия».

До 1 июля 2012 года всем владельцам квартир, у которых не было счетчиков коммунальных услуг, нужно было их установить. По данным Минстроя, счетчики на данный момент установлены в 70% российских квартир и жилых домов.

В 2014 году для тех, кто этого не сделал, правительство утвердило повышающие коэффициенты: то есть вода и электричество оплачиваются по нормативу, умноженному на коэффициент. Сейчас он установлен в размере 1,5.

Помимо этого, Галина Хованская предлагает заменить расчетный метод определения норматива на аналоговый. Сейчас ресурсоснабжающая организация на основании характеристик дома определяет примерный объем потребления, за который платят жильцы.

Депутат полагает, что этот метод крайне неточный, а нормативы зачастую завышены.