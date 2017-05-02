Татарстан стал лидером по количеству штрафов ГИБДД

На одного жителя республики приходится 1,45 штрафов ГИБДД

Татарстан стал лидером в рейтинге регионов России по количеству штрафов ГИБДД. Так, на одного жителя республики приходится 1,45 штрафов ГИБДД. Такие данные были получены в результате исследования проекта «Новости о штрафах ГИБДД».

Рейтинг был составлен на основе базы данных сервиса «Штрафы ГИБДД». Данный сервис содержит информацию о выписанных и оплаченных штрафах по всей России.

В ТОП-5, кроме Татарстана вошли Москва (1,21), Тверская область (1,20), Кабардино-Балкарская область (1,17), Рязанская область (1,07). Последнее место в рейтинге занял Чукотский автономный округ (0,12).

Напомним, ранее сообщалось, что в Приволжском федеральном округе Татарстан занял первое место по количеству смертей на дорогах. Согласно статистике, за январь-сентябрь 2016 года в ДТП в Республике Татарстан погибло 311 человек.