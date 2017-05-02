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Татарстан стал лидером по количеству штрафов ГИБДД

Татарстан стал лидером по количеству штрафов ГИБДД
16+
Фото: ProKazan.ru/shtrafy-gibdd.ru
На одного жителя республики приходится 1,45 штрафов ГИБДД

Татарстан стал лидером в рейтинге регионов России по количеству штрафов ГИБДД. Так, на одного жителя республики приходится 1,45 штрафов ГИБДД. Такие данные были получены в результате исследования проекта «Новости о штрафах ГИБДД».

Рейтинг был составлен на основе базы данных сервиса «Штрафы ГИБДД». Данный сервис содержит информацию о выписанных и оплаченных штрафах по всей России.

В ТОП-5, кроме Татарстана вошли Москва (1,21), Тверская область (1,20), Кабардино-Балкарская область (1,17), Рязанская область (1,07). Последнее место в рейтинге занял Чукотский автономный округ (0,12).

Напомним, ранее сообщалось, что в Приволжском федеральном округе Татарстан занял первое место по количеству смертей на дорогах. Согласно статистике, за январь-сентябрь 2016 года в ДТП в Республике Татарстан погибло 311 человек. 

Люция Кашапова, 03.05.2017, 11:25
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

66603 мая 2017, 11:31
Г осударственная
И нспекция
Б езопасности
Д орожного
Д вижения

А в Татарстане

М инихановская
И нспекция
П осбору
Д енег
В свой
К арман
Лучший комментарий
3
37
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Горожанин03 мая 2017, 11:41
Нет повода в очередной раз не порадоваться! Рифкат М.
0
10
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Дмитрий03 мая 2017, 11:47
вперед татарстан!
0
4
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Горожанин03 мая 2017, 11:52
ПОЗОР на ВСЮ РОССИЮ!
0
9
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Горожанин03 мая 2017, 11:56
где деньги Зина?
0
4
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Rus_LAN03 мая 2017, 12:09
А теперь давайте посчитаем. Население Татарстана = 3 885 253 (2017 год, данные Википедии) х 1,45 х 500 рублей(минимальный штраф) = 2 816 808 425 рублей. Можно смело округлить до 3 млрд. рублей. Куда их интересно истратили?
0
11
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Горожанин03 мая 2017, 12:11
В Казани ужасное неуважение водителей к ПДД на дорогах
5
3
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Горожанин03 мая 2017, 12:15
Что удивляться то если штрафы выписывают на машину, которая на эвакуаторе стоит? Неужели не понятно, что все это только для своего кармана. Плевать сто раз хотели на правила дорожного движения. Все деньги, деньги. Когда уже лопнут то?
0
6
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деля03 мая 2017, 12:17
если бы камер было поменьше и пешеходы смотрели по сторонам,такого бы не было.
0
5
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fxnice fxnice03 мая 2017, 12:17
Живу в Мурманской области. За 2 года езды штрафанули 1 раз за нечитаемый номер зимой (реально не читаем был). Приехал на 1 месяц в Татарстан - 4 штрафа за месяц за нечитаемые номера.
1
8
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Горожанин03 мая 2017, 12:21
В ответ на комментарий пользователя
В Казани ужасное неуважение водителей к ПДД на дорогах
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Людей которые используют поворотники в Казани, можно уже в красную книгу, как вымирающий вид.......и вот, что главное, те без поворотников которые, многие ну очень обидчивые, не пропустишь, сразу пытаются подрезать, поучить, клоуны если кратко..........
0
7
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Горожанин03 мая 2017, 12:25
"в Приволжском федеральном округе Татарстан занял первое место по количеству смертей на дорогах. " - вот и наглядный пример, что от количества камер и штрафов безопасность не улучшается.
0
9
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Роман03 мая 2017, 12:32
В ответ на комментарий пользователя
"в Приволжском федеральном округе Татарстан занял первое место по количеству смертей на дорогах. " - вот и наглядный пример, что от количества камер и штрафов безопасность не улучшается.
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Камеры ставят в тех местах, где дороги хорошие и можно нормально ехать. на реально аварийных перекрестках и участках дорог ни камеры, ни ГИБДДшника не увидишь. все только ради денег, а не чтобы аварийность уменьшить.
0
8
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Роман03 мая 2017, 12:33
В ответ на комментарий пользователя
"в Приволжском федеральном округе Татарстан занял первое место по количеству смертей на дорогах. " - вот и наглядный пример, что от количества камер и штрафов безопасность не улучшается.
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алчные.
0
2
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Ильнур Рамазанов03 мая 2017, 12:42
Им по...р до безопасности, главное количество штрафов и аульские понты типа мой брат/сват/друг в гви работает и делает красивые номера. Где официальное заключение по факту ДТП с белым рейндж ровером? Кумовство и покрывательство.
0
2
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Димас люблю пивас03 мая 2017, 12:48
На дорогах России выживает сильнейший! каждый сам за себя!
0
0
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