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В Казани во время репетиции парада Победы изменится схема движения автобусов

В Казани во время репетиции парада Победы изменится схема движения автобусов
16+
Фото: из архива ProKazan.ru
По новым маршрутам автобусы будут ходить 3, 5, 7, 8 и 9 мая

В Казани вовремя репетиции и прохождения парада Победы и шествия «Бессмертного полка» изменятся маршруты движения 10 автобусов и троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, по новым маршрутам автобусы будут ходить  3, 5, 7, 8 и 9 мая.

- 3, 5, 7 и 8 мая в связи с репетицией парада Победы с 18.00 автобусные маршруты №6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75, 98 будут следовать по улицам Право-Булачная – Чернышевского – Московская – Ташаяк – Саид-Галиева – Кировская дамба. В схемах данных маршрутов исключаются остановочные пункты ул.Чернышевского, Дворец Спорта, Энергетический университет, ТРК «Тандем». В этот же период троллейбусный маршрут №2 будет закрыт, - сообщили в пресс-службе.

Также троллейбусный маршрут №2 будет закрыт на целый день 9 мая. Кроме того, с 9.00 до 16.00 будет приостановлена работа троллейбусных маршрутов №№3, 5, 7, 8.

В День Победы автобусы №№6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75, 98 будут следовать по улицам Право-Булачная – Чернышевского – Московская – Ташаяк – Саид-Галиева – Кировская дамба. Маршрут автобуса №10а будет следовать по ул.Вишневского – ул.Островского – ул.Татарстан – ул.Г.Тукая, далее по маршруту. Автобусные маршруты №№30, 54, 63, 91 будут следовать по ул.Вишневского – ул.Островского – ул.Татарстан, далее по маршрутам.

В связи с прохождением «Бессмертного полка» от Центрального парка культуры и отдыха им.Горького по ул.К.Маркса с 12.30 до 16.00 изменятся маршруты автобусов №№22, 28, 83, 89. Они будут следовать по улицам Вишневского – Островского – Татарстан с исключением остановочных пунктов ул.Толстого, ул.Гоголя, пл.Свободы, Университет, Центральный стадион, Энергетический университет, ТРК «Тандем», КАИ.

9 мая после окончания праздничных мероприятий будет организована специальная подача автобусов по ул.Лево-Булачная в направлении поселка Дербышки, Азино-1, Азино-2, РКБ; Дворец спорта – ул.Московская в направлении Горки-1, Горки-2, поселок Мирный, поселок Старое Победилово; на Набережной реки Казанка в направлении Кировского района; по ул.Декабристов (ост.«Энергоуниверситет») в направлении Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского районов; по ул.Право-Булачная в направлении Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского районов. 

Люция Кашапова, 02.05.2017, 18:46
Тэги: Дороги
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