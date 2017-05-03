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В этом году в Казани новых велодорожек не будет

В этом году в Казани новых велодорожек не будет
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Фото: из архива ProKazan.ru
У мэрии нет денег на прокладку новых веломаршрутов

Обещанных велодорожек в этом году велосипедисты не дождутся. Об этом ProKazan.ru рассказали в пресс-службе мэрии города.

- В текущем году в Казани будет только обновлена разметка на существующих велодорожках, - рассказал представитель пресс-службы Ренат Ширманов. -  Организация новых веломаршрутов планируется в последующие годы по мере выделения финансирования.

Задержка со строительством новых веломаршрутов волновала казанских активистов еще в прошлом году. Тогда застой в развитии велокультуры объяснили бюрократическими проволочками.

В этом году в Казани должны были быть построены велодорожки. Так Ильсур Метшин рассказал, что на правом берегу реки Казанка, в частности, около развлекательного комплекса "Ривьера", собираются возвести набережную шириной до 40 метров, включающую велодорожки. Кроме того, весной стало известно, что велодорожки появятся вдоль проспекта Ямашева. Однако грандиозные планы пришлось отложить из-за отсутствия финансирования.

“У нас умеют только красиво говорить”

Велосипедист Ренат Карибов отмечает, что в городе остро не хватает велодорожек.

- Существующие веломаршруты появляются из ниоткуда в никуда, как, например, на Декабристов возле офиса “Ак Барс”- говорит Ренат Карибов. - Смысла в таких велодорожках просто нет. Нужна развитая сеть веломаршрутов со спальных районов в центр, чтобы можно было добираться на работу. Посмотрите на Альметьевск, это маленький город, но там глава города захотел и построил, у нас любят только планировать и красиво писать

Велоактивист Илья Евлампиев согласен, Казань с точки зрения развития веломаршрутов можно оценить как “лучшей среди худших”.

- Города принято сравнивать по протяженности велодорожек на тысячу жителей - тут Казань еще сильно уступает другим городам с похожей структурой населения и организацией пространства, - говорит Илья Евлампиев. - В Казани нет особого препятствия ездить по центру и внутри микрорайонов, но есть проблема преодолевать "ржавый пояс" из промзон и железной дороги из центра в микрорайоны, где нет условий безопасной езды не нарушая.

Маршруты разработаны, осталось найти деньги

Но не все так печально: новые более актуальные для местных жителей веломаршруты уже спроектированы. Веломаршрут от Деревни Универсиады до центра Казани протяженностью 12 км будет построен за 643 млн рублей. По словам замначальника комитета по благоустройству Дамира Шайхутдинова, концепция велодорожной сети позволит снизить выбросы выхлопных газов на 14,5 тыс. тонн и сэкономит до 6,5 тыс. тонн топлива. 

Два велопарка и тоннель

Разработкой проекта по обустройству велосипедных дорожек занимается казанская компания «Проектная артель Анжелики Мелентьевой». Так, согласно проекту, велосипедный маршрут будет проходить через Деревню Универсиады, ул. Карбышева, Оренбургский тракт, улицу Павлюхина,  Газовая, Качалова, Петербургская, Айдинова, парк Тысячелетия, Булак, корпусы КФУ (по улицам Кремлевской и Татарстана) и завершится в Ленинском садике.

Прокладка велотрассы сквозь железнодорожную насыпь на пересечении улиц Павлюхина и Даурская подразумевает строительство тоннеля. Также появятся два велопарка: детский на площади перед Театром кукол и взрослый в овраге “Старые Горки”.

Автомобилистов потеснят ради безопасности

Специалисты ООО «Проектный центр «Град» предлагают также соединить существующее малое велокольцо (улицы Кремлевская, Дзержинского, Ленинский сад, улицы Театральная, Набережная и Батурина) с парком Горького. Проект предусматривает веломаршрут протяженностью 8 км от существующего маршрута «Удивительная Казань». Авторы проекта предлагают включить в веломаршрут улицы Горького, Ершова, парк имени Горького с выходом на набережную Казанки.

Для безопасности будут установлены соответствующие знаки, разметки и определение приоритетности движения. Разработчики считают необходимым урезать ширину проезжей части с 3.5 м до 2.75 м, не задействуя при этом тротуары и зеленые зоны. На некоторых участках дорог планируется ограничение скорости до 40 км в час.

Ольга Плешкова, 04.05.2017, 15:37
Тэги: Урбанисты
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Комментарии

пиу04 мая 2017, 15:42
ну вот, денег нет, все разворовали уже. Шустрые такие.
3
3
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ага04 мая 2017, 15:43
Ну и.... ушел Максим.
0
2
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Горожанин04 мая 2017, 15:45
Палец к верху у велосипедиста, это жест боевиков террористической организации.
5
3
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Горожанин04 мая 2017, 15:49
Слава всевышнему
4
5
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ага04 мая 2017, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Палец к верху у велосипедиста, это жест боевиков террористической организации.
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Два пальца. Виват -Ура или Да здравствует.
2
4
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Валерий04 мая 2017, 15:51
А пока эти велосмертники ездят по встречке без фар и габаритов!!!
Маразматики!
6
6
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Димас люблю пивас04 мая 2017, 15:54
Главное чтобы пивас был! А вообще я сейчас на крокодил подсел, а ещё люблю доместос по вене пускать!
5
2
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Горожанин04 мая 2017, 15:57
НУ И ЧТО ???Для людей давно тратуаров НЕТ !! Машинами все пешеходные дороги ЗАСТАВЛЕНЫ.
0
5
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Горожанин04 мая 2017, 16:01
УрА!!! Все удащливые со своими любовниками и любовницами...киндерами и не киндерами
Уехали из Страны....Мы теперь свободны?????
Ни кто не будет голодному населению разрушать мозг дорожками для хрен знает чего (очередного распилить).
2
2
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Горожанин04 мая 2017, 16:02
В ответ на комментарий пользователя
НУ И ЧТО ???Для людей давно тратуаров НЕТ !! Машинами все пешеходные дороги ЗАСТАВЛЕНЫ.
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Это проблемы сугубо автомобилистов. Штрафовать и только.
1
3
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Горожанин04 мая 2017, 16:02
В ответ на комментарий пользователя
А пока эти велосмертники ездят по встречке без фар и габаритов!!!
Маразматики!
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Так старые велодорожки никуда не делись. По ним спокойно гоняют.
0
1
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Горожанин04 мая 2017, 16:08
Будем ездить как в ПДД и написано "По-правому краю проезжей части". Риск есть конечно под машину попасть, а куда деваться? От автомобилистов государству прибыль есть, а от велосипедистов какая польза? Поэтому и не будет дорожек...
1
3
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Горожанин04 мая 2017, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
Будем ездить как в ПДД и написано "По-правому краю проезжей части". Риск есть конечно под машину попасть, а куда деваться? От автомобилистов государству прибыль есть, а от велосипедистов какая польза? Поэтому и не будет дорожек...
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в том году значит польза была раз сделали? не несите бред, просто не хватило денег, было что-то приоритетнее
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Горожанин04 мая 2017, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Два пальца. Виват -Ура или Да здравствует.
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он же слепошарый :-D
0
0
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1304 мая 2017, 16:32
какое дороги урезать!!! вы и так в универсиаду поурезали дороги никаких гостов не придерживаетесь!!!!!если взять 4 полосы и поставить даже не грузовые а внедорожники то они будут боковыми стеклами в притирку стоять!!!! делайте велодорожки на лебягу отдельно от дорог и будет счастье велосипедистам кататься да на лес смотреть!!!
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8
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Казанец04 мая 2017, 17:10
Что и требовалось доказать! Не будет, деньги распилили и все на этом сказочке конец, а кто видел деньги на счетах молодец. Мда обещали обещали. Да куда уж нашим не могут 20 лет остановку поставить, да да есть такие места где району уже больше 20 лет, а остановочного павиллиона нет там и в помине. И кому только не писали. Толку, все понятно, лучше бы чиновники вообще не работали, чем работали так!
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Горожанин04 мая 2017, 17:16
Колейность уберите сначала на всех основных дорожных артериях города, а потом не гейропы равняйтесь с велодорожками, блин.((
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горожанин04 мая 2017, 17:47
Дорожки не должны мешать транспорту. Итак водителей щемят во всём. Едет на велике с рюкзачком и все должны раступиться перед ним. Все в лес, в поле...
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Горожанин04 мая 2017, 17:51
Какие нах велодорожки, если в нашем климате 8 месяцев в году *опа к седлу примерзает?
0
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Горожанин04 мая 2017, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
А пока эти велосмертники ездят по встречке без фар и габаритов!!!
Маразматики!
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Не видел таких)) Думаю ,что их единицы, может реально не в себе люди.
А идея с велопарками для детей - клевая.
0
0
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Горожанин04 мая 2017, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
Дорожки не должны мешать транспорту. Итак водителей щемят во всём. Едет на велике с рюкзачком и все должны раступиться перед ним. Все в лес, в поле...
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А он должен с лодкой на спине ехать? :-) Во-первых , поток велосипедистов не большой. Во-вторых, где и кто щимет водителей? Обычно водятлы сами тупят и нарушают правила, но никогда это не признают
0
0
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Горожанин04 мая 2017, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
Будем ездить как в ПДД и написано "По-правому краю проезжей части". Риск есть конечно под машину попасть, а куда деваться? От автомобилистов государству прибыль есть, а от велосипедистов какая польза? Поэтому и не будет дорожек...
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Дорожки и так стараются делать по городу. Пока Казань не готова к велосипедистам. Лучше кататься по тротуару.
0
1
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Горожанин04 мая 2017, 17:55
Дорог то нормальных нет один рытвины и ямы а тут велодорожки:-)
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Горожанин04 мая 2017, 18:05
Вот и хорошо! На ерунду какую-то деньги еще тратить
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