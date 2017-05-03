В этом году в Казани новых велодорожек не будет

У мэрии нет денег на прокладку новых веломаршрутов

Обещанных велодорожек в этом году велосипедисты не дождутся. Об этом ProKazan.ru рассказали в пресс-службе мэрии города.

- В текущем году в Казани будет только обновлена разметка на существующих велодорожках, - рассказал представитель пресс-службы Ренат Ширманов. - Организация новых веломаршрутов планируется в последующие годы по мере выделения финансирования.

Задержка со строительством новых веломаршрутов волновала казанских активистов еще в прошлом году. Тогда застой в развитии велокультуры объяснили бюрократическими проволочками.

В этом году в Казани должны были быть построены велодорожки. Так Ильсур Метшин рассказал, что на правом берегу реки Казанка, в частности, около развлекательного комплекса "Ривьера", собираются возвести набережную шириной до 40 метров, включающую велодорожки. Кроме того, весной стало известно, что велодорожки появятся вдоль проспекта Ямашева. Однако грандиозные планы пришлось отложить из-за отсутствия финансирования.

“У нас умеют только красиво говорить”

Велосипедист Ренат Карибов отмечает, что в городе остро не хватает велодорожек.

- Существующие веломаршруты появляются из ниоткуда в никуда, как, например, на Декабристов возле офиса “Ак Барс”- говорит Ренат Карибов. - Смысла в таких велодорожках просто нет. Нужна развитая сеть веломаршрутов со спальных районов в центр, чтобы можно было добираться на работу. Посмотрите на Альметьевск, это маленький город, но там глава города захотел и построил, у нас любят только планировать и красиво писать

Велоактивист Илья Евлампиев согласен, Казань с точки зрения развития веломаршрутов можно оценить как “лучшей среди худших”.

- Города принято сравнивать по протяженности велодорожек на тысячу жителей - тут Казань еще сильно уступает другим городам с похожей структурой населения и организацией пространства, - говорит Илья Евлампиев. - В Казани нет особого препятствия ездить по центру и внутри микрорайонов, но есть проблема преодолевать "ржавый пояс" из промзон и железной дороги из центра в микрорайоны, где нет условий безопасной езды не нарушая.

Маршруты разработаны, осталось найти деньги

Но не все так печально: новые более актуальные для местных жителей веломаршруты уже спроектированы. Веломаршрут от Деревни Универсиады до центра Казани протяженностью 12 км будет построен за 643 млн рублей. По словам замначальника комитета по благоустройству Дамира Шайхутдинова, концепция велодорожной сети позволит снизить выбросы выхлопных газов на 14,5 тыс. тонн и сэкономит до 6,5 тыс. тонн топлива.

Два велопарка и тоннель

Разработкой проекта по обустройству велосипедных дорожек занимается казанская компания «Проектная артель Анжелики Мелентьевой». Так, согласно проекту, велосипедный маршрут будет проходить через Деревню Универсиады, ул. Карбышева, Оренбургский тракт, улицу Павлюхина, Газовая, Качалова, Петербургская, Айдинова, парк Тысячелетия, Булак, корпусы КФУ (по улицам Кремлевской и Татарстана) и завершится в Ленинском садике.

Прокладка велотрассы сквозь железнодорожную насыпь на пересечении улиц Павлюхина и Даурская подразумевает строительство тоннеля. Также появятся два велопарка: детский на площади перед Театром кукол и взрослый в овраге “Старые Горки”.

Автомобилистов потеснят ради безопасности

Специалисты ООО «Проектный центр «Град» предлагают также соединить существующее малое велокольцо (улицы Кремлевская, Дзержинского, Ленинский сад, улицы Театральная, Набережная и Батурина) с парком Горького. Проект предусматривает веломаршрут протяженностью 8 км от существующего маршрута «Удивительная Казань». Авторы проекта предлагают включить в веломаршрут улицы Горького, Ершова, парк имени Горького с выходом на набережную Казанки.

Для безопасности будут установлены соответствующие знаки, разметки и определение приоритетности движения. Разработчики считают необходимым урезать ширину проезжей части с 3.5 м до 2.75 м, не задействуя при этом тротуары и зеленые зоны. На некоторых участках дорог планируется ограничение скорости до 40 км в час.