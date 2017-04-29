В Казани возбудили дело по статье «Убийство» после пропажи жителя Нижнего Новгорода

В Казани Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи 39-летнего Бурлакова Вячеслава, который в начале февраля 2017 года приехал на маршрутном автобусе из Нижнего Новгорода в столицу Татарстана и пропал.

По данным правоохранительных органов, пропавший 3 февраля вечером приехал в Казань, чтобы пройти лечение от алкоголизма в местном реабилитационном центре, он вышел на остановке на улице Саид-Галеева, после чего исчез.

- На вид мужчине около 40-45 лет, рост 170-172 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русого цвета. Был одет в черные джинсы, свитер бежевого цвета с воротом на молнии, куртку удлиненную черного цвета, черные ботинки. Особые приметы: на левой руке в области кисти татуировка с надписью "КЛЕН", слева на брови и губе имеются шрамы, - сообщили в полиции.

Людей, видевших пропавшего, просят обращаться по телефонам 221-46-02, 221-46-12 и 8960-087-8153.