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Чудо в Казани: 64 года назад самолет с отказавшими двигателями сел на Волгу

Чудо в Казани: 64 года назад самолет с отказавшими двигателями сел на Волгу
16+
Фото: prokazan.ru, sites.google.com/site/russgravif/il, www.avsim.su, nik-rech.narod.ru, www.archive.gov.tatarstan.ru, tat-map.ru, avia.pro, yandex.ru/maps
Благодаря действиям пилотов, а также помощи очевидцев ЧП, были спасены почти все пассажиры и члены экипажа

Год назад в США вышел биографический фильм «Чудо на Гудзоне» (режиссер Клинт Иствуд), посвященный аварийной посадке самолета Airbus A320 на воду реки Гудзон в центре Нью-Йорка.

ЧП случилось 15 января 2009 года. Огромный самолет в воздухе столкнулся со стаей птиц, после чего оба двигателя вышли из строя, и единственным выходом для экипажа стала посадка на воды холодной реки.

Благодаря действиям пилотов, а также спасательных служб, которые оперативно прибыли на место происшествия, все 155 пассажиров и членов экипажа остались живы.

КАЗАНКА И КРЕМЛЬ В НАЧАЛЕ 1950-Х ГОДОВ

Однако мало кто знает, что ровно 64 года назад, 30 апреля 1953 года в Казани произошел в точности такой же случай приземления пассажирского самолета Ил-12 на воды Волги. Правда, в отличие от «чуда на Гудзоне», здесь спастись удалось не всем.

СССР и Казань в начале 1953 года

В начале 1953 года в Советском Союзе произошли события, которые во многом будут определять последующие десятилетия отечественной истории.

5 марта умирает «вождь народов» Иосиф Сталин. Во главе государства встает «триумвират» политиков, состоящий из Лаврентия Берии (глава органов госбезопасности, через несколько месяцев будет арестован, а затем расстрелян), председателя Совета министров СССР Георгия Маленкова и Никиты Хрущева, взявшего руководство над ЦК партии.

КАЗАНЬ, УЛИЦА ДЕКАБРИСТОВ В НАЧАЛЕ 1950-Х ГОДОВ

Несмотря на смерть Сталина, его политика репрессий еще не осуждена (до исторического XX съезда КПСС, осудившего «перегибы» «вождя народов», пройдет еще три года). Еще ничего не предвещает глобальных перемен.

Однако «потепление» в общественной жизни начинает чувствоваться все больше и больше. Уже прекращено «Дело врачей» - видных медицинских специалистов, обвиненных при Сталине в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Вскоре после смерти «вождя» все фигуранты одного из последних сфабрикованных дел сталинского периода были реабилитированы и восстановлены на работе.

27 марта объявлена крупнейшая амнистия – из лагерей вернулись около миллиона заключенных. Правда, она коснулась в основном уголовных преступников. Освобождение основной массы «политических» заключенных ГУЛАГа начнется позже.

КАЗАНЬ, УЛИЦА БАУМАНА В НАЧАЛЕ 1950-Х ГОДОВ

Казань в начале 1953 года – это город, который постепенно преодолевает трудности военного времени и возвращается к нормальной жизни.

Идет восьмой год после победы в Великой Отечественной войне. Однако хозяйство полумиллионного на тот момент города по-прежнему переживает непростые времена.

В годы войны в Казань из западных районов страны было эвакуировано большое количество крупных промышленных предприятий, их работников, а также жителей регионов, попавших в зону боевых действий.

Для размещения большого количества людей в короткие сроки в новых районах Казани строится огромное количество бараков, которые к концу войны стали составлять значительную часть жилого фонда. Это породило общее ухудшение жилищных условий в городе и дополнительные трудности с расселением казанцев в благоустроенное жилье.

НОВЫЕ "СТАЛИНКИ" НА ПЛОЩАДИ ВОССТАНИЯ В КАЗАНИ, НАЧАЛО 1950-Х ГОДОВ

В послевоенные годы началось изменение ситуации к лучшему. Во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов строятся кварталы новых «сталинских домов» в Ленинском (ныне Московский район, по улицам Декабристов и Восстания), Кировском и Молотовском (ныне Советский) районах, а также в центре города. Продолжается активное жилищное строительство в Соцгороде.

В это же время продолжается развитие общественного транспорта. Расширяется трамвайная сеть, растет количество автобусных маршрутов. В 1948 году в Казани появляются первые троллейбусы.

На рубеже 1940-1950-х годов продолжается возведение крупнейшей на Волге Жигулевской (Куйбышевской) ГЭС, которое осуществляется, в том числе, силами заключенных. В Казани активно готовятся к приходу «большой Волги» - повышению уровня воды в реке. Проводится масштабная реконструкция Булака – все деревянные мосты меняют на железобетонные.

КАЗАНЬ, СИБИРСКИЙ ТРАКТ В 1950-1960-Е ГОДЫ

Специалисты готовятся приступить к проектированию защитных дамб на Волге и Казанке, а также железобетонных мостов на Ленинской и Кировской дамбах.

Однако пока до «большой воды» еще несколько лет. В 1953 году Волга возле Казани еще в своих природных границах. Также на старом месте находится речной порт в Адмиралтейской слободе. И волжские пристани по-прежнему являются одним из излюбленных мест казанцев для наблюдения за весенним ледоходом.

В это же время в СССР активно развивается гражданская авиация, а Казань является одним из главных в стране центров пассажирских авиаперевозок.

КАРТА АВИАМАРШРУТОВ СССР ДОВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

В те годы возможности пассажирской авиации не позволяли совершать беспосадочные перелеты на большие расстояния. Поэтому большая часть дальних маршрутов предусматривала посадки в ряде промежуточных городов.

Так, через столицу ТАССР, благодаря своему удачному местоположению, проходило большинство пассажирских авиамаршрутов, которые связывали Москву с городами Урала, Сибири и странами восточной Азии. Среди них – самая протяженная на тот момент международная линия «Аэрофлота»: Москва – Казань – Свердловск – Омск – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Чита – Хайлар – Харбин – Шеньян – Пхеньян.

СТАРЫЙ АЭРОПОРТ КАЗАНИ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ НА РУБЕЖЕ 1950-1960-Х ГОДОВ (СЛЕВА) И ТО ЖЕ ЗДАНИЕ В НАШИ ДНИ

Благодаря этому фактору, а также развитию местных авиаперевозок, аэровокзал Казани в послевоенное время переживал подлинный расцвет. Количество пассажиров росло из года в год. Событием для города стало строительство нового здания аэропорта в Молотовском (ныне Советском) районе. Здание с колоннами и башенкой в сталинском стиле надолго стало одной из главных достопримечательностей города.

Правда, развитие авиаперевозок в начале 1950-х годов сдерживала довольно высокая стоимость билетов на самолет, которая была неподъемна для значительной части населения. Так, билет в первый класс на самый дальний международный рейс «Аэрофлота» Москва – Казань – Пхеньян в 1953 году стоил 3168 рублей. Билеты на внутренние междугородние рейсы обходились, минимум, в две-три сотни рублей. При этом средняя зарплата в СССР в том же году составляла 719 рублей в месяц.

ЗДАНИЕ СТАРОГО АЭРОПОРТА КАЗАНИ СО СТОРОНЫ БЫВШЕЙ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ, НАШИ ДНИ

Первую половину 1953 года в Казани омрачили две крупные авиакатастрофы, которые, буквально, повергли в шок жителей города. Первая из них случилась 23 января – в небе вблизи казанского аэропорта лайнер Ил-12 столкнулся с грузовым самолетом Ли-2.

Ил-12 выполнял грузовой рейс из Москвы в Новосибирск, в ходе которого перевозил свыше 2 тонн манометров, электромоторов, радиодеталей и радиоламп. Совершив промежуточную посадку в аэропорту Казани, самолет вновь поднялся в воздух, где и столкнулся с Ли-2. В свою очередь, Ли-2 также выполнял грузовой рейс из Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в Свердловск (современный Екатеринбург). На его борту находились почти 1,5 тонны латунных досок и конденсаторов.

ИЛ-12 В ВОЗДУХЕ (1950-Е ГОДЫ) И НА ВЕЧНОЙ СТОЯНКЕ (НАШИ ДНИ)

Столкновение самолетов произошло в условиях метели и плохой видимости. Обломки Ил-12 и Ли-2 вместе с грузом упали у восточной границы Казани возле поселка Вознесенского. Погибли 11 человек – члены экипажей обоих судов. Позже комиссия выяснила, что авиакатастрофа произошла не из-за ошибок пилотов, а вследствие неправильных действий сотрудников наземных служб, управлявших полетами.

Второе авиационное ЧП случилось 30 апреля, когда самолет той же модели, Ил-12, но уже пассажирский, вследствие отказа двигателей приземлился прямо на Волгу. Об этом происшествии, которое в целом закончилось более благополучно, и пойдет речь в статье.

Чудо на Волге

30 апреля 1953 года в 19.11 самолет Ил-12, выполнявший рейс Москва – Казань – Новосибирск, взлетел из аэропорта Внуково (главного и самого современного на тот момент аэропорта столицы Советского Союза) и взял курс на столицу ТАССР.

ИЛ-12 В АЭРОПОРТУ "ВНУКОВО", НАЧАЛО 1950-Х ГОДОВ

Самолет этой модели на тот момент являлся самым совершенным пассажирским самолетом страны и первым лайнером, спроектированным специально для перевозки людей (самолеты прежних моделей отличались двойным назначением – их в любой момент могли переоборудовать для военных целей).

Цельнометаллический «междугородный автобус» (именно так его называли в странах НАТО) с поршневыми двигателями был предназначен для эксплуатации на авиалиниях малой и средней протяженности. Разработанный после войны, он начал эксплуатироваться на линиях «Аэрофлота» с лета 1947 года. Также Ил-2 экспортировали и в страны социалистического лагеря – в Польшу, Чехословакию, Румынию и Китай.

Ил-12, выполнявший рейс Москва – Казань – Новосибирск, был выпущен в 1949 году на московском авиазаводе «Знамя труда» и принадлежал 65-му авиационному отряду, приписанному к аэропорту Внуково.

ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН ИЛ-12

30 апреля 1953 года на борту Ил-12 находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа. Командиром воздушного судна, по некоторым данным, являлся герой Советского Союза Родион Михайлович Суворов. В годы Великой Отечественной войны летчик служил заместителем командира 118 разведывательного авиационного полка ВВС Северного флота. Осуществлял разведывательные полеты, благодаря которым было обнаружено большое количество немецких кораблей. Кроме того, летчик прикрывал с воздуха северные конвои, осуществлявшие поставки в СССР боевой техники по «ленд-лизу», оберегая их от кораблей и самолетов нацистов, а также сопровождал полеты советских бомбардировщиков.

Всего за время боевых действий Родион Михайлович совершил 264 боевых вылета, за которые нанес противнику серьезный урон как в боевой технике, так и в живой силе. После окончания войны пилот перешел в гражданскую авиацию.

КАБИНА ПИЛОТОВ ИЛ-12

Полет до Казани начался без происшествий. Самолет поднялся на высоту 1200 метров, на которой преодолел половину пути. В районе города Горького (ныне Нижний Новгород) экипаж заметил грозовые облака, после чего снизился до 600-700 метров и обошел облачность с северной стороны. Оставив позади грозу, самолет достиг Волги возле железнодорожного моста у города Зеленодольск (бывшего Романовского моста).

Ил-12 вошел в воздушное пространство Казани, находясь на высоте 600 метров. Следуя вдоль южного берега Волги (в районе сел Моркваши и Печищи) за 3-4 минуты до ЧП, экипаж запросил разрешения войти в круг для совершения посадки в аэропорту.

Получив разрешение, пилоты снизили высоту до 300 метров. В 21.37, находясь над изгибом реки между Казанью и селом Верхний Услон, в самолете почувствовали сильный удар. Оба двигателя стали резко терять мощность, а из выхлопных патрубков показались языки пламени. Лайнер начал быстро терять высоту.

ПАРОХОДЫ НА ВОЛЖСКИХ ПРИСТАНЯХ КАЗАНИ, ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ ВЕКА

Командир воздушного судна принял единственное возможное решение – садиться прямо на водную гладь Волги. Несмотря на плохую видимость (к тому времени уже стемнело), пилоты смогли успешно посадить лайнер на реку неподалеку от волжских пристаней в Адмиралтейской слободе.

После посадки самолет начал заполняться водой. Кроме того, экипаж оказался заблокирован в пилотской кабине – ее дверь завалило грузом, который был размещен в передней части пассажирской кабины.

На помощь летчикам бросились пассажиры, которые в короткое время расчистили дверь от груза, после чего пилоты смогли выбраться из кабины в салон. Тем временем, самолет продолжал медленно погружаться в воду.

По данным сайта airdisaster.ru, посвященного авиационным происшествиям, впоследствии в ходе расследования ЧП один из пассажиров рассказал, что экипаж объявил о вынужденной посадке самолета на воду на мели. По этой причине некоторые пассажиры вместо того, чтобы немедленно покинуть тонущий лайнер, принялись собирать вещи и надевать верхнюю одежду.

МЕСТО ПРИЗЕМЛЕНИЯ НА ВОЛГУ ИЛ-12 У ВОЛЖСКИХ ПРИСТАНЕЙ НА КАРТЕ КАЗАНИ НАЧАЛА 1950-Х ГОДОВ

Вскоре самолет полностью погрузился под воду. Как выяснилось позже, глубина в этом месте составляла 18 метров. Пассажиры покинули лайнер и, находясь в воде и кромешной темноте, стали ждать прихода помощи.

По данным метеослужбы, апрель 1953 года выдался прохладным – средняя температура воздуха в течение месяца составила +6 градусов. Вода в Волге в это время в прямом смысле была ледяной.

К счастью, свидетелями катастрофы стали местные жители. Те из них, у которых были лодки, немедленно направились на них спасать людей. Замерзших пассажиров и членов экипажа доставили на берег.

Спасти удалось почти всех. Единственной жертвой стал один из пассажиров, который надел пальто перед тем, как покинуть самолет – он не смог продержаться на воде до прихода помощи и утонул.

МЕСТО КРУШЕНИЯ ИЛ-12 И ЗАТОПЛЕННОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕМ МЕСТО БЫВШИХ ПРИСТАНЕЙ НА СОВРЕМЕННОЙ КАРТЕ ГОРОДА

Позже комиссия, расследовавшая причины крушения Ил-12, установила, что в 21.37 в ночном полете на высоте 300 метров самолет столкнулся со стаей уток. Куски одной из птиц были обнаружены между цилиндров левого мотора. Вторая утка ударилась в кабину пилота выше стекла.

По словам членов экипажа, удар был такой силы, что у них, буквально, потемнело в глазах. Обшивка самолета получила глубокие вмятины, а многочисленные повреждения привели к выключению зажигания обоих двигателей.

Это привело к тому, что горючая смесь, поступавшая в цилиндры, не поджигалась искрой от свечей, а воспламенялась в выхлопных патрубках. В результате на выходе образовались длинные языки пламени, которые пассажиры и члены экипажа приняли за пожар.

ВИД НА КАЗАНЬ СО СТОРОНЫ ВЕРХНЕГО УСЛОНА. ЗДЕСЬ, В НЕБЕ НАД ВОЛГОЙ МЕЖДУ ДВУМЯ НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ, 30 АПРЕЛЯ 1953 ГОДА ИЛ-12 СТОЛКНУЛСЯ СО СТАЕЙ ПТИЦ

Александр Буланов, 29.04.2017, 23:44
Тэги: Историческая Казань
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