Жена президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году

По сравнению с 2015 годом доход Рустама Минниханова вырос на 23,8%

Доходы супруги президента Татарстана — Гульсины Миннихановой в 2016 году составили 2,35 млрд рублей, главы республики — 7,5 млн рублей. Об этом сообщается в декларации о доходах, которая опубликована на официальном сайте президента РТ.

- Доход жены главы республики в 2016 году составил 2,35 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей получены от продажи доли в ООО, - говорится в документе.

Так, в пользовании Рустама Минниханова находятся жилой дом площадью 263,2 кв.м, гостевой дом (110,7 кв.м), два земельных участка (1776 кв.м и 414,9 кв.м) и квартира (174,6 кв.м). Все эти объекты недвижимости являются собственностью его супруги.

Гульсине Миннихановой также принадлежит машиноместо (15,8 кв.м). Также в ее собственности есть недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, которую она получила в порядке наследования. Кроме того, она пользуется двумя земельными участками (3291 и 2999 кв.м) и жилым домом (142,4 кв.м).

Несовершеннолетний сын Минниханова является пользователем жилого дома (263,2 кв. м) и земельного участка (414,9 кв.м.).