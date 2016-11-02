«Важно, чтобы чистоту поддерживали всегда». Мэр Казани вышел на общегородской субботник

Сегодня, 29 апреля, с 8 утра сотрудники Исполкома во главе с мэром Казани Ильсуром Метшиным вышли на общегородской субботник, передает kzn.ru.

Сообщается, что уборка прошла на территории русско-Немецкой Швейцарии - на участке от моста «Миллениум» в сторону Советского района (неподалеку от Арского кладбища).

- В Год экологии и общественных пространств, который объявлен в Татарстане, мы благодарны всем - учебным заведениям, предприятиям, представителям бизнеса и, главное, горожанам, которые с любовью к Казани вышли на субботник, чтобы наш город стал чистым, красивым, благоустроенным. Важно, чтобы мы эту чистоту поддерживали всегда, - сказал мэр Казани.

В субботнике примут участие около 70 тыс человек, 2,5 тыс различных предприятий и учреждений.

- Предполагается, что сегодня будут очищены от мусора 900 тыс. кв.м зеленых зон, 60 тыс. кв.м территорий, прилегающих к предприятиям города, 380 дворов, 950 тыс. кв.м дорог, 7 тыс. погонных метров ограждений, 30 га парков, скверов и садов. Ожидается, что будет вывезено 7,5 тыс. куб.м отходов, - говорится в сообщении.