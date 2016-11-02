В «Парк Хаусе» мальчик застрял в игровом автомате

В Казани в торговом центре "Парк Хаус" 12-летний мальчик застрял в торговом автомате, попытавшись достать из аппарата гаджеты и денежные купюры. Об этом сообщает "Интерфакс".

- На вид мальчику лет десять. Видимо, залез через отверстие, в которое падают призы. Сидит внутри в обнимку с телефоном и деньгами и воет. Вытащить пока не могут, - говорится в сообщении.

В итоге ребенка удалось вытащить, сотрудники полиции забрали его. Стоит отметить, что в стеклянном коробе он находился в течение десяти минут.