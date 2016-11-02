Полиция Казани задержала профессора КНИТУ за производство нелегального лекарства для пчел

Следственный комитет РТ возбудил в отношении 57-летнего профессора Казанского технологического университета и директора ООО НПО "Элтос" Фируди Гусейнова уголовное дело за производство и продажу без лицензии лекарства для лечения медоносных пчел "Бипин", об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, Гусейнов, не имея соответствующей лицензии, начал производство лекарства в офисно-складском помещении НПО "Элтос" .

Прекратить продажу лекарства удалось 22 марта.

- У менеджера фирмы было закуплено 100 ампул "Бипина" емкостью 0,5 мл каждая на сумму 1,5 тыс. рублей. Следствие полагает, что с января 2015 по ноябрь 2016 года было реализовано препарата на сумму более 569 тыс. рублей, - рассказали в СК.

Свою вину задержанный профессор признал, сейчас он находится под домашним арестом.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий".