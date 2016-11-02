В Татарстане 16-летнюю девушку продали в проститутки за 10 тысяч рублей

В Татарстане 34-летний мужчина продал за 10 тысяч рублей 16-летнюю девушку из Лениногорска 43-летней женщине в Набережные Челны, чтобы там она работала проституткой. Об этом происшествии, случившемся в 2013 году, сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

- 8 января 2013 года мужчина и несколько его знакомых обманули девушку и вывезли ее в Набережные Челны, где продали занимающейся организацией проституции женщине, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту 21 апреля 2017 года Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям "Торговля людьми" и "Вовлечение в занятие проституцией", оба подозреваемых были задержаны.

Сейчас выясняются обстоятельства преступления.