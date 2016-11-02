В аэропорту Казани экстренно приземлился самолет, у которого не сложилось шасси

В аэропорту Казани накануне вечером экстренно приземлился самолет CRJ-200, вылетевший в Сочи, у воздушного судна не сложилась правая стойка шасси. Об этом ProKazan.ru сообщил сегодня источник.

- Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" вылетел в 17:50, после того, как у него не сложилось часть шасси, было принято решение выработать топливо и совершить посадку, что и было сделано в 19:25, - рассказали ProKazan.ru.

Лайнер, как отмечается на онлайн-табло аэропорта, в итоге вылетел в Сочи в 21:30. В результате инцидента никто не пострадал.