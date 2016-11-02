В Казани меню ресторана Black Star Burger Тимати заподозрили в нехаляльности

Ресторан Black Star Burger известного российского репера Тимати, который был открыт в Казани в 2016 году, заподозрили в нехаляльности. Однако сам музыкант позиционирует продукцию своего заведения как полностью подходящую для мусульман. Об этом в ходе пресс-конференции по поводу работы сферы халяль-общепита заявил основатель и руководитель проекта HalalGuide Айрат Касимов.

- Тимати позиционирует ресторан Black Star Burger как халяль, поставляет халяльную продукцию, здесь вопросов нет, но готовится это все на одном гриле! К сожалению, для мусульман это уже запрещено, - сказал Касимов.

Кстати, в ресторане существует две разновидности меню - обычное и халяль. Тимати снял несколько видеороликов, в которых он показывает кухню ресторана, а также маркировку продуктов и их сертификацию по системе халяль.

Однако президент ассоциации предпринимателей-мусульман РоссииАйдар Шагимарданов считает, что в Москве стопроцентные халяль-рестораны открываются крайне редко.

- Ниша халяль-меню начинает распространяться все больше. То есть ресторан работает так же, как и работал, а халяльные блюда готовятся с нехаляльными на одной посуде, - добавил он, передает «Бизнес Online».