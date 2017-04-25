СМИ: Минфин предложил запретить продажу алкоэнергетиков по всей России

Минфин подготовил поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», подразумевающие запрет на производство и продажу алкоэнергетиков в России. Об этом пишет в среду газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин предлагает «ввести запрет производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества». Исключение предлагается сделать только для производства данного напитка для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

Издание отмечает, что предлагаемые Минфином поправки были подготовлены ко второму чтению. Изначально пакет поправок к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» был подготовлен сенаторами Сергеем Рябухиным, Виталием Шубой и другими. Первое чтение документа состоялось еще 24 марта.

Когда состоится второе чтение уже с подготовленными поправками Минфина, пока не определено, отмечает издание.

Слабоалкогольные энергетики, популярные среди несовершеннолетних, запрещены во многих странах мира, в том числе во Франции, Дании, Норвегии, а также в нескольких штатах США. С 2015 года запрет на продажу алкоэнергетиков действует в 38 субъектах России.