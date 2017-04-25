Завтра в Казани «эвакуируют» «Ривьеру»

Завтра, 27 апреля, в гостиничном комплексе «Ривьера» и прилегающей территории пройдут масштабные учения в рамках подготовки в Казани футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года и матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

- Цель учений — проверить готовность органов управления и сил РСЧС РТ к выполнению задач по ликвидации последствий возможных ЧС на данном объекте и реальная обстановка, которая может сложиться на объекте в период футбольных матчей, - сообщили в ведомстве.

Как сообщает МЧС, будет отрабатываться вводная, согласно которой в отеле «Ривьера» произошло возгорание из-за короткого замыкания в подвале гостиницы.

- По легенде, в помещениях подвала могут находиться 10 человек. На этажах остаются более 400 человек, из них 170 рабочего персонала. Системы дымоудаления и автоматическая установка пожаротушения не сработали. Среди гостей и постояльцев началась паника, - добавили в ведомстве.