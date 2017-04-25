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В Казани начали судить четырех мужчин, утопивших водителя KIA, скинув его авто с обрыва

В Казани начали судить четырех мужчин, утопивших водителя KIA, скинув его авто с обрыва
16+
Фото: скриншот

В Казани в Верховном суде РТ начали судить четырех мужчин - 42-летнего Филариса Хаметова, 24-летнего Виталия Тихонова, 23-летнего Алексея Королева и 22-летнего Константина Ткаченко, которых подозревают в том, что они избили 59-летнего водителя KIA Rio, после чего закинули еще живого водителя в багажник авто и скинули с обрыва в реку. О суде сообщили в прокуратуре РТ, подробности преступления - в пресс-службах МВД РТ и СКР.

С чего все началось

5 июня в полицию Мензелинска обратилась жительница города, сообщившая о том, что ее 59-летний брат уже несколько дней не связывался с ней. Спустя некоторое время в реке Ик в 5 км от села Бикбулово Мензелинского района рыбак нашел тело пропавшего мужчины, на голове у него были обнаружены несколько резано-рваных ран. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Задержание подозреваемых

В Мензелинске 15 июня задержали двух подозреваемых в совершении преступления - 41-летнего жителя Мензелинска и 22-летнего парня, проживающего в поселке Бикбулово Мензелинского района.

Как выяснилось в ходе расследования, убитый мужчина после развода с женой жил вместе с 40-летней жительницей Мензелинского района, которую довольно часто избивал. После одной из таких ссор к 41-летнему преступнику обратилась знакомая в связи с тем, что ее мать постоянно избивает сожитель.

- После этого потерпевшему по просьбе своего подельника позвонил 22-летний злоумышленник и договорился о встрече под предлогом помочь отремонтировать машину. В результате вечером 1 июня мужчина подъехал на встречу на своем KIA Rio, однако к нему сразу подбежали подозреваемые и стали наносить многочисленные удары по всему телу. При этом 41-летний злоумышленник наносил удары дубинкой. Затем мужчину погрузили в багажник его автомашины и с помощью двух приятелей, которых предварительно запугали, вывезли за город. Спустя некоторое время подельники скинули машину с потерпевшим, который на тот момент был еще жив, с высокого обрыва в реку, - рассказали следователи.

Машину вытащили из реки 15 июня, всего по данному преступлению были задержаны четыре человека.

Свою вину к убийству 41-летний мужчина, ранее судимый по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", не признал, 22-летний парень полностью признал вину.

По данным фактам были возбуждены дела по статьям "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление", "умышленное уничтожение чужого имущества", "незаконное лишение человека свободы", "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" и грабеж".

 

 

Н. Вильданов, 26.04.2017, 11:07
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин26 апреля 2017, 11:26
Ну и рожи, отморозки%-8
0
6
Согласны с автором?
Горожанин26 апреля 2017, 11:36
Какие идиоты.
0
3
Согласны с автором?
Полиграфыч26 апреля 2017, 11:46
Ну и зачем их кормить, обувать-одевать, перевозить, охранять?
0
3
Согласны с автором?
Правдоед26 апреля 2017, 11:48
На каждого отморозка найдется другой отморозок...
0
2
Согласны с автором?

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