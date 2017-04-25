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Активиста из Казани осудили за скандирование лозунга «Россия за Путина»

Активиста из Казани осудили за скандирование лозунга «Россия за Путина»
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Фото: из архива ProKazan.ru

Вахитовский районный суд Казани осудил координатора «Открытой России» в Татарстане Илью Новикова за скандирование лозунга «Россия за Путина». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, суд назначил ему 35 часов обязательных работ.

Напомним, 8 апреля Илья Новиков в казанском парке Тинчурина организовал пикет под название «Если не Путин, то конь?!». В этот день у памятника Ленину активисты установили фигуру коня с воздушными шарами и изображением президента России. Участники акции вышли на акцию с плакатами «Обмани, но останься», «Родился при Путине, живу при Путине, умру при Путине».

Кроме того, на пикете Новиков проскандировал лозунг «Россия за Путина». Правоохранители считают, что это не законно.

- У Новикова также не было отличительного знака организатора, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Новиков был наказан за участие в антикоррупционном митинге в парке «Крылья Советов». Тогда ему суд назначил 30 часов обязательных работ. 

Люция Кашапова, 26.04.2017, 11:01
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Гость26 апреля 2017, 11:12
Вот человек не уймётся... Как будто одно место ски///даром намазано.

А вообще... Фраза "Родился при Путине..." по-моему ярче всего говорит о возрастном контингенте данных "оппозиционеров"
13
6
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Горожанин26 апреля 2017, 11:13
Закон един для всех. На одиночных пикетах нельзя же скандировать.
7
1
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Горожанин26 апреля 2017, 11:14
Новиков никак не определится за кого он выступает?
8
3
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Горожанин26 апреля 2017, 11:15
Новиков клоун. Я это повторял, повторяю и буду повторять. Кроме дешевого пиара ничего не делать не хочет
10
4
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Горожанин26 апреля 2017, 11:15
Делай все по закону и будет нормально
9
2
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Горожанин26 апреля 2017, 11:16
Почему эти активисты считают, что закон для всех, кроме них. Все должны его исполнять беспрекословно и вот только подобные личности считают себя выше этого. Якобы закон должен только их интересы защищать. Запомните! Ваша свобода заканчивается там, где начинаются свободы другого гражданина
8
4
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Горожанин26 апреля 2017, 11:38
Правильные лозунги!
2
3
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Горожанин26 апреля 2017, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Почему эти активисты считают, что закон для всех, кроме них. Все должны его исполнять беспрекословно и вот только подобные личности считают себя выше этого. Якобы закон должен только их интересы защищать. Запомните! Ваша свобода заканчивается там, где начинаются свободы другого гражданина
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Ему всякими способами надо отрабатывать деньги хозяев и кураторов из Америки: В число совета директоров, а впоследствии попечительского совета "Открытой России" входили Генри Киссинджер, Джейкоб Ротшильд, Артур Хартман. Ну и Ходорковский конечно.
6
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Горожанин26 апреля 2017, 11:52
и за плохо и против
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Искандер26 апреля 2017, 12:26
А на фото Кафиль Фахразеевич в форме капитана полиции?:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 апреля 2017, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
Ему всякими способами надо отрабатывать деньги хозяев и кураторов из Америки: В число совета директоров, а впоследствии попечительского совета "Открытой России" входили Генри Киссинджер, Джейкоб Ротшильд, Артур Хартман. Ну и Ходорковский конечно.
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Вот это и стыдно.Что американцы помогают нам бороться с нашей коррупцией. Сами ничего не можем. Грустно.
0
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