Активиста из Казани осудили за скандирование лозунга «Россия за Путина»

Вахитовский районный суд Казани осудил координатора «Открытой России» в Татарстане Илью Новикова за скандирование лозунга «Россия за Путина». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, суд назначил ему 35 часов обязательных работ.

Напомним, 8 апреля Илья Новиков в казанском парке Тинчурина организовал пикет под название «Если не Путин, то конь?!». В этот день у памятника Ленину активисты установили фигуру коня с воздушными шарами и изображением президента России. Участники акции вышли на акцию с плакатами «Обмани, но останься», «Родился при Путине, живу при Путине, умру при Путине».

Кроме того, на пикете Новиков проскандировал лозунг «Россия за Путина». Правоохранители считают, что это не законно.

- У Новикова также не было отличительного знака организатора, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Новиков был наказан за участие в антикоррупционном митинге в парке «Крылья Советов». Тогда ему суд назначил 30 часов обязательных работ.