Для казанского зоопарка заказали проект тоннеля за 58 млн рублей

Подрядчику необходимо будет завершить работы до 30 декабря

К концу года в Казанском зооботсаде должен появиться тоннель, который свяжет старую и новую часть зоопарка. Соответствующий тендер на сайте госзакупок появился накануне.

Сообщается, что заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ), источник финансирования - бюджет республики. Стоимость строительства превышает 58 млн рублей.

- Тоннель пройдет под железной дорогой и будет вести в новую часть зоопарка. Стены трехметрового подземного прохода оформят декоративными панелями с изображением животных и указанием их размеров, - говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 11 мая текущего года. Подрядчику необходимо будет завершить работы до 30 декабря.