В центре Казани на майские праздники перекроют десятки улиц: появился список

Движение транспорта будет ограничено 3, 5, 7, 8 и 9 мая

В связи с подготовкой ко Дню Победы в центре Казани ограничат движение транспорта. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил начальник управления культуры Исполкома города Азат Абзалов.

Так, движение транспорта будет ограничено 3, 5, 7, 8 и 9 мая. На площади Тысячелетия 3 и 5 мая пройдут общевойсковые тренировки.

- 3, 5 и 7 мая с 18 до 24 часов будет ограничено движение в районе площади Свободы — по улицам Карла Маркса, Пушкина, Театральная, Лобачевского, Карла Фукса, Дзержинского, Горького и Толстого, - сказано в постановлении исполкома.

Кроме того, будут перекрыты дороги с 19 часов 8 мая до 20 часов 9 мая. С 8 по 10 мая будут перекрыты проезды по улице Баумана, от улицы Профзоюзной до улицы Батурина, в том числе по улицам Бондаренко и Волгоградской.

9 мая с 7 до 17 часов будет закрыто движение по Кремлевской набережной, по улице Декабристов, по Ленинской дамбе в сторону площади Тысячелетия, по улице Ташаяк, по улицам Право-Булачной и Лево-Булачной. Также будет ограничено движение по проспекту Ямашева — от улицы Мусина до Короленко в обоих направлениях. В том числе перекроют дороги по улицам Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской, Толстого, Муштари, Гоголя, Жуковского, Университетской и Профессора Нужина.

- 9 мая после окончания праздничных мероприятий будет организована специальная подача автобусов возле ЦУМа и «Татмедиа» в сторону заречной зоны. Также прорабатывается вопрос об организации автобусов на Булаке, - добавил Абзалов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани акция «Бессмертный полк» пройдет по центральным улицам города. Формирование колонны начнется в 13.00.