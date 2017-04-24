Стало известно, по какому маршруту в Казани пройдет акция «Бессмертный полк»

В Казани маршрут всероссийской акции «Бессмертный полк» пройдет по центральным улицам города — от улицы Карла Маркса через площадь Свободы, далее по улице Лобачевского на улицу Кремлевскую. А финиширует шествие на площади Тысячелетия, где в этом году состоится празднование Дня Победы. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщила помощник президента РТ Лейла Фазлеева.

- Формирование колонны начнется в 13.00, само шествие стартует в 15.00 от улицы Толстого. Протяженность пути составит 2,1 км. В акции также примут участие президент республики Рустам Минниханов и спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, - сказала Фазлеева.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 тысяч человек.

Кроме того, во время шествия, 9 мая, улица Карла Маркса будет перекрыта на участке от улицы Толстого до улицы Лобачевского и далее по маршруту «Бессмертного полка».

- С 13.00 до 17.00 20 маршрутов общественного транспорта не поедут на улицу Карла Маркса, а после парка Горького продолжат движение по улице Вишневского, - добавил начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Кстати



Бессмертный полк — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.