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AliExpress начала доставлять товары по России на следующий день

AliExpress начала доставлять товары по России на следующий день
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Фото: wikimedia.org

Жители 20 крупнейших российских городов будут получать заказанные на "AliExpress Молл" товары, находящиеся на складах в России, уже на следующий день, еще в 50 городов товары будут поставляться в течение одного—трех дней, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию компании.

Как рассказал РБК директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский, нововведение вступило в силу 24 апреля.

- Сейчас одной из приоритетных аудиторий для нас являются жители крупных городов. Они уделяют особое внимание сервису — быстрой доставке и удобству оплаты, для этого мы планируем постоянно расширять наш ассортимент товарами ведущих мировых брендов. Мы видим свою задачу в постоянном упрощении процесса покупки и взаимодействия между покупателем и продавцом, — рассказал он.

Новый формат доставки будет распространяться на товары Apple, Samsung, ASUS, Philips от российских поставщиков, передают "Известия". При этом география регионов с ускоренной доставкой будет постоянно расширяться, пообещали в компании.

- Раздел "Молл" существует уже год, но до этого не было единого стандарта обслуживания для всех участников. Если продавец хотел или мог доставлять оперативно, он обеспечивал такой сервис. Теперь единый стандарт обслуживания существует для всей площадки, — пояснили в компании.

Н. Вильданов, 25.04.2017, 12:06
Тэги: Деньги
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