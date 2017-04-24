В Казани семиклассник попытался убить соседку в подъезде, а затем упал с балкона

В Казани вечером в четверг, 20 апреля, 14-летний ученик 7 класса одной из школ города попытался убить в подъезде дома по улице Фатыха Карима свою 76-летнюю соседку, ударив ножом в голову, а затем после неудачной попытки покушения упал с балкона. По данному факту накануне было возбуждено уголовное дело, сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

Предварительно, подросток, находясь в состоянии наркотического опьянения, решил убить пожилую соседку.

- Дождавшись, пока пенсионерка откроет дверь, он ударил ее ножом в голову, однако когда та, упав, закричала, из квартиры вышла внучка пострадавшей женщины, которая спугнула школьника, и он убежал, - рассказали ProKazan.ru.

После этого подросток забежал к себе домой, где выпал с балкона. Пролетев около 20 метров он ударился о покрытую снегом землю.

- Школьника госпитализировали с переломом крестца и ушибом внутренних органов, также с ножевой раной головы в больницу отвезли соседку, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой, - отметил источник.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Покушение на убийство", выясняются причины нападения школьника на пожилую женщину.