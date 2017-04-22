На выборах президента России в 2018 могут появиться электронные бюллетени

В России во время президентских выборов 2018 года стандартную «бумажную» процедуру выборов могут продублировать электронной. С таким предложением к главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элле Памфиловой обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов, передают «Известия». В ЦИК сообщили, что это предложение может быть реализовано в тестовом режиме, но только в случае, если не придется менять закон.

Использовать блокчейн для голосования Борис Титов предложил на встрече с Эллой Памфиловой в марте.

— Пока речь о том, чтобы провести в одном-двух регионах эксперимент: продублировать классическое голосование бумажным бюллетенем голосованием через блокчейн-платформу, — рассказал Борис Титов. — Эту платформу еще предстоит разработать — так, чтобы совместить заложенный в Конституции принцип тайного голосования с верификацией каждого конкретного голоса.

Сейчас в Партии роста, которой руководит Титов, тестируют внутреннюю систему электронного голосования, затем ее планируется передать в Центризбирком.

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года.