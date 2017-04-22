В Казани на девушку, избитую около «Гадкого кайота», возбудили уголовное дело

В Казани на 28-летнюю Евгению Г. возбудили уголовное дело из-за того, что она обвинила в своем избиении сотрудников полиции, тогда как на самом деле травмы ей нанесли охранники бара. Информацию об этом происшествии ProKazan.ru подтвердили в Следственном комитете.

Предварительно, инцидент случился 14 марта в районе полуночи. Девушку и ее подругу, которые захотели вернуться в бар, не пустили охранники, в итоге между ними началась потасовка, в ходе которой девушки брызнули в лицо перцовым баллончиком.

Девушку госпитализировали, в больнице врачи выяснили, что у нее множество травм, в частности, перелом руки и повреждение позвоночника.

Сначала Следственный комитет возбудил дело на сотрудников полиции, так как девушка заявила, что травмы ей нанесли именно сотрудники полиции. Однако в ходе расследования выяснилось, что травмы ей нанесли охранники бара, при этом девушка оскорбила прибывших полицейских. Поэтому на пострадавшую завели дело по статье "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением", в скором времени данное дело будет направлено в суд, девушке грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до одного года.

Что касается избиения самой девушки, то сейчас данное уголовное дело находится на расследовании в МВД.