Минтимер Шаймиев допустил продление без изменений договора Татарстана с Россией

По словам Шаймиева, "еще в 985 году между князем Владимиром и предками татар — булгарами был заключен договор", и это зафиксировано в "Повести временных лет"

Экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев на III съезде народов Татарстана, который прошел в субботу в Казани, заявил о том, что договор о разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и РТ может быть продлен без внесения каких-либо изменений. Об этом сообщает "Коммерсант".

- Договор может быть продлен без внесения каких-либо изменений в содержание как конституционная норма, способствующая укреплению федеративных основ нашего государства [...] Исторически так сложилось, - заявил Шаймиев.

Последний, второй по счету договор, был подписан десять лет назад, его срок действия кончается летом 2017 года

- В нем не предусмотрены какие-либо налоговые или финансово-экономические преференции для Татарстана. Учитывая созидательный характер данного договора, результаты которого мы видим в успешном развитии республики, он имеет право на жизнь, - отметил политик.

По словам Шаймиева, "еще в 985 году между князем Владимиром и предками татар — булгарами был заключен договор", и это зафиксировано в "Повести временных лет".

Принимавший участие в съезде президент РТ Рустам Минниханов отметил, что "предпринимаются попытки подчеркнуть некую обособленность и противопоставление республики интересам страны". Авторы подобных тезисов, по его словам, не понимают "как сути происходивших в Татарстане преобразований, так и интересов России как федеративного государства".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в новом договоре России и Татарстана может быть включен пункт о сохранении поста президента региона. Таким образом, в Татарстане предлагают сформулировать новый закон, чтобы решить этот вопрос в пользу сохранения важного с точки зрения имиджа региона поста президента республики.

Отметим, что сейчас Рустам Минниханов является единственным из глав регионов, который сохранил пост президента.