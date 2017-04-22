В Татарстане обворовали Покровский собор и мечеть

В Елабуге в ночь на субботу, 22 апреля, неизвестные обворовали Покровский собор, об этом ProKazan.ru сообщил сегодня источник.

- Неизвестные, разбив окно, похитили из собора ювелирные изделия и 10 тысяч рублей, общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, - рассказали ProKazan.ru.

Отметим, что вечером 19 апреля в Лаишевском районе в селе Песчаные Ковали неизвестный также обворовал местную мечеть, похитив установленный на заборе ящик для пожертвований. Сумма ущерба составила 1500 рублей, подозреваемого, однако, в этот раз удалось задержать - им оказался 43-летний местный житель.

По данным двум фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.