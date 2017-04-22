Наверх
Мэр Казани отмечает день рождения: ProKazan о том, как он изменил город
09:52, сегодня5
В Татарстане обворовали Покровский собор и мечеть
10:16, сегодня
В этом году велоночь в Казани пройдет по местам проживания известных меценатов
09:14, сегодня3
Выпускной из садика и школы: 8 необычных образов для принцев и принцесс от ProKazan.ru
09:03, сегодня6
Казань встретила вторую премию TMTV
В Татарстане с 25 апреля будет запрещено разводить костры и жарить шашлыки на природе
08:42, сегодня9
Застройщик ООО «Березовая роща», проектная декларация на палитра-казань.рф, ипотека от ПАО «Промсвязьбанк» на срок от 3 до 25 лет , сумма кредита от 500 000 до 20 млн рублей, первоначальный взнос от 0% под 13% годовых
Со 2 июня между Казанью и Тбилиси откроется прямое авиасообщение
08:23, сегодня8
В Казани пассажиры общественного транспорта толкали троллейбус, чтобы обойти затор
19:54, 23.04.201724
Пиарщики Black Star, THE WALT DISNEY и Aviasales приедут в Казань
Рустам Минниханов опубликовал видео тест-драйва вездехода “Шерп”
19:21, 23.04.201722
“Рубин” снова не смог победить аутсайдера чемпионата
16:45, 23.04.201759
Вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина Рустам Минниханов встречал хлебом-солью
15:31, 23.04.201737
В Татарстане для водителей закрывается автодорога Казань – Ульяновск – Камское Устье
14:42, 23.04.20179
В Казани произошла массовая драка с участием приезжих из Узбекистана
14:06, 23.04.201738
В Зеленодольске заложат десятый корабль из серии “Град”
13:17, 23.04.201713
Казанцы требуют установить светофор на месте смертельного ДТП с красным автобусом
11:32, 23.04.201721
В России могут ограничить рекламу шоколадных батончиков и фастфуда
10:46, 23.04.201724
Сегодня казанский «Рубин» проведет матч против «Крыльев Советов»
10:16, 23.04.201712
Нападающий казанского «Ак Барса» пропустил матч из-за проблем со здоровьем
09:59, 23.04.20175
В Армении зарезали военнослужащего из Казани: у убийцы отмечали проблемы в психике
08:47, 23.04.201750
Сегодня в Казани будет дождь и +13 градусов тепла
08:00, 23.04.20172
В Казани распаковали картину «Царевна-лебедь» Михаила Врубеля
18:06, 22.04.201749
В Казани на станции Дербышки с рельсов сошли два грузовых вагона
17:07, 22.04.201715
В Челнах на улице нашли экзотическое животное
16:06, 22.04.201724
В Татарстане автомобиль вылетел с трассы и перевернулся
15:28, 22.04.201714
В Татарстане капитальный ремонт начали в 667 из 996 многоквартирных домов
14:41, 22.04.20174
В Казани водитель за рулем Infiniti влетел в окно ночного бара
13:36, 22.04.201728
На новый митинг пострадавших клиентов Татфондбанка пришло около 100 человек
12:56, 22.04.201717
В Казани инкогнито побывал тренер Криштиану Роналду
11:58, 22.04.201720
В Татарстане водитель школьного автобуса подозревается в сексуальных связях с ученицей
11:18, 22.04.201725
В Казани откроют парк для болельщиков Кубка конфедераций
10:24, 22.04.20177
Экс-глава ГИБДД Рифкат Минниханов назвал причину своего ухода
09:39, 22.04.201753
Президент РТ предложил разработать единый проект застройки набережной озера Кабан
08:56, 22.04.201731
Сегодня в Казани днем воздух прогреется до 5 градусов
07:00, 22.04.2017
В Казани красный автобус насмерть сбил женщину
19:56, 21.04.201731
26 вещей для дачи из казанских магазинов: открываем сезон покупкой гриля, гамака и качелей
19:43, 21.04.20175
Жителям Казани к 9 Мая раздадут 15 тысяч георгиевских ленточек
19:31, 21.04.201758
14 апреля "Пятёрочка" открыла 9 магазинов в РФ, в том числе 30-й магазин в Альметьевске
18:09, 21.04.201714
Жители поселка Примавера первыми в РТ получили услуги по технологии GPON от «Ростелекома»
18:04, 21.04.20178
Алексей Урманов провел мастер-класс «Звездная дорожка» для юных фигуристов Татарстана
18:02, 21.04.2017
Новая опция «Фогейм» в тарифном плане «Игровой» от «Ростелекома» помогает побеждать
17:59, 21.04.20173
Завтра в Казани ожидается дождь и 5 градусов тепла
17:44, 21.04.20174
Спурт банк закрывает офис в Зеленодольске
17:16, 21.04.201715
«Рубин» начал раздавать выкупленные игроками билеты на матч с «Тереком»
16:49, 21.04.201713
В Казани территорию около парка Урицкого начнут убирать осужденные
16:30, 21.04.201714
Казанцам предложили выбрать место, где они хотят видеть скульптуру Матери
16:04, 21.04.201720
Госдума приняла закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
15:41, 21.04.201718
Минэкономики РТ: 421 вкладчик «ТФБ Финанс» сможет вернуть свои деньги
15:37, 21.04.201711
СМИ: стали известны самые популярные автомобили российских депутатов и чиновников
15:21, 21.04.201720
СМИ: В регионах России появятся пункты проката инвалидных колясок
14:49, 21.04.201710
В Казани за взятку задержали директора татарско-английской гимназии
14:43, 21.04.201744
Командир полка ДПС Казани Михаил Савин: «За отсутствие знака "Шипы" пока не штрафуем»
14:08, 21.04.201738
В Госдуме окончательно приняли закон об именах: имена-аббревиатуры под запрет не попали
14:05, 21.04.201719
Госдума приняла закон о новой схеме санации банков
13:59, 21.04.20171
9 мест для шашлыка близ Казани: с пикниковыми зонами, грилем и отапливаемыми беседками
13:30, 21.04.20177
В Самаре билеты на матч с казанским "Рубином" начали раздавать бесплатно
13:27, 21.04.201716
Защитник «Рубина» Мориц Бауэр может перейти в один из европейских клубов
12:43, 21.04.20178
Минниханов выложил в Instagram видео с дрифт-шоу около Дворца земледельцев
12:18, 21.04.201721
В Челнах учредителя бассейна, в котором утонула девочка, приговорили к условному сроку
11:47, 21.04.201710
Казанец во время прогулки с собакой нашел в снегу патроны от пулемета Калашникова
11:45, 21.04.201721
Из парка у зеленодольского ДК "Родина" выгонят собак, а площадь сделают центральной
11:36, 21.04.20178
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Мэр Казани отмечает день рождения: ProKazan о том, как он изменил город

Мэр Казани отмечает день рождения: ProKazan о том, как он изменил город
16+
Фото: metshin.ru/ProKazan.ru
ProKazan.ru поздравляет Ильсура Раисовича с 48-летием и публикует список проектов мэра, которые сделали Казань другой

Сегодня, 24 апреля, свой 48-ой день рождения отмечает мэр города Ильсур Метшин. ProKazan.ru желает Ильсуру Раисовичу дальнейших успехов и подводит итоги его деятельности. Мы проанализировали самые крупные изменения в столице РТ. Отношение к ним может быть неоднозначным, но, несомненно, они изменили жизнь города.

Введение единой транспортной схемы

В 2007 году в Казани была радикально пересмотрена система автобусного сообщения. Впервые в России транспортная реформа предусматривала почти полное обновление автобусного парка с маршрутных такси на большие и средние автобусы с экологичным стандартом двигателя Евро-3. «Фишкой» проекта стала и единообразная окраска красного цвета, которая послужила поводом называть Казань «городом красных автобусов».

Кроме того, с 2007 года новые трамваи имеют красную расцветку, а троллейбусы — зеленую. В каждом виде транспорта оплатить проезд можно как с помощью наличного расчета, так и с помощью социального проездного или электронного кошелька. Позже казанская транспортная реформа была удостоена  международной транспортной премии «Золотая колесница».

За 7 лет - 5 новых станций метро

Не считая двух станций метро, которые были открыты в 2005 году, за 10 лет в Казани пустили в эксплуатацию еще 5 новых станций.

В 2008 году была открыта станция «Проспект Победы», в 2010 -  «Козья слобода» , в 2013 - «Яшьлек», «Северный Вокзал» и «Авиастроительная». В 2017 также планируется открытие станции метро «Дубравная».

Новые спортивные объекты

Поддерживая статус спортивной столицы России, в Казани продолжают развивать спорт. Самым значительным спортивным объектом стал крупнейший российский футбольный стадион «Казань Арена». Его открытие, приуроченное к Всемирной летней Универсиаде 2013, состоялось 14 июня 2013 года.

Среди других спортивных сооружений:

- В 2007 году  Центр хоккея на траве.
- В 2009 году УСК «Тулпар», СК «Итиль», Комплекс стендовой стрельбы.
- В 2010 году Центр волейбола «Санкт-Петербург»,  Академия Тенниса, Спортивно-оздоровительный комплекс «Ватан», Дворец единоборств «Ак Барс», СОК «Триумф», УСК «Москва», УСК «Тезуче», СК «Ак Буре».
- В 2011 году  Центр гребных видов спорта на озере Кабан.
- В 2012 году Дворец водных видов спорта, Центр гимнастики.

Исполком города также продолжает развивать бесплатные уличные спортивные площадки. Самые популярные из них — в парке Горького, в сквере на улице Сыртлановой, за ДК Химиков.

Транспортные развязки и пешеходные переходы

Одной из основных проблем Казани, помимо плохих дорог, долгие годы оставались продолжительные пробки. Головную боль для всех горожан удалось убрать не сразу, но все-таки удалось. Строительство новых развязок, мостов и развитие дорожно-транспортной сети принесло свои результаты. Одна из самых больших развязок была построена на пересечении проспекта Победы и улицы Р.Зорге.

Также за 10 лет были построены: транспортная развязка на пересечении проспекта Победы и улицы Академика Сахарова, Транспортная развязка на пересечении улиц Эсперанто и Тихомирнова, Транспортная развязка на Танковом кольце, Транспортный узел на пересечении Оренбургского тракта и Фермского шоссе, Транспортная развязка на пересечении Амирхана и Чистопольская и другие.

Парковки

Параллельно со строительством дорожных развязок, в городе начали строительство крытых паркингов. Сразу несколько многоуровневых парковок появилось центре города.

В 2014 году для решения транспортного коллапса в центре города также было принято решение внедрить платные муниципальные парковки, которые впоследствии создали немало шума в Казани.

Мэр города Ильсур Метшин также был инициатором масштабного проведения в Казани всемирных студенческо-молодёжных спортивных игр Универсиада-2013, а также городских программ бесплатных школьных завтраков, магазинов шаговой доступности вместо киосков, микрорайонных спортцентров, «Пятилетка здоровья», «100 скверов».

Для справки:

Ильсур Раисович Метшин родился 24 апреля 1969 года в Нижнекамске. В 1991 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета, в 1999 году окончил аспирантуру при кафедре теории и истории государства и права юридического факультета Казанского государственного университета. Является кандидатом юридических наук.

С 1998—2005 годы — глава администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска. С 17 ноября по 31 декабря 2005 года — глава администрации г. Казани, с 1 января 2006 года — руководитель Исполкома муниципального образования г. Казани. 27 октября 2010 года переизбран мэром города Казанской городской Думой. С сентября 2015 г. – президент ФК «Рубин».

Женат, имеет четверо детей: три сына и дочь. 

Элина Валеева, 24.04.2017, 09:52
Тэги: Ильсур Метшин
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин24 апреля 2017, 10:01
С Днем рождения. Много задач еще предстоит решить
1
2
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 10:09
1. Загублена экосистема Казанки.
2. Ежегодно на дороги укладывается водораствримый асфальт, из-за чего ремонт каждый год.
3. "Потемкинские деревни": лифты для инвалидов в надземных переходах, не работавшие ни дня и демонтированные.
4. Никому не нужный стадион в спальном районе с запретом парковаться во время соревнований. Итог - хаос в окрестных дворах.
2
9
Согласны с автором?
Гость24 апреля 2017, 10:12
Спорить бессмысленно, по сравнению с Камилем Исхаковым сделал он действительно немало.
Но давайте вспомним и другие моменты:
1) Значительное повышение тарифов ЖКХ, регулярные повышения цены за проезд в общественном транспорте, без видимой на то причины.
2) Утрата огромного числа памятников культуры в историческом центре города.
3) Абсолютно грабительская система платных парковок в центре города, в купе с обнаглевшими фирмами-эвакуаторщиками.
4) Вырубка огромного числа деревьев (в городе процентное соотношение зелени - менее четверти от общей площади города - это значит, что город постепенно будет задыхаться)
5) Постоянные пожары на разных рынках. Адмирал - лучший пример.
6) Огромное повышение цены проживания в городе, при том, что зарплата осталась на уровне 2010-2011 года.
7) Построили много спорткомплексов, не спорю. Вот только все молчат, что они после Универсиады либо закрыты для простого люда, либо там непозволительно дорогие секции и кружки.
8) ФК Рубин - нечего сказать. Последние результаты говорят за себя.
9) Абсолютно ненужные с точки зрения здравого смысла вбухивания бабла в ничто. Пример: Чаша на берегу Казанки. Причина проста и очевидна - показуха.
10) Внутренняя инфа: уровень преступности в городе последние годы пусть и медленно, но уверенно растет. Высокий уровень латентной преступности, вкупе с абсолютным пофигизмом правоохранительных органов.
11) Кумовство в городе не знает границ.
3
6
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 10:21
А как же жилые дома которые после ухода Исхакова чюстали строить так близко что из окна видно соседей из соседнего дома?
0
0
Согласны с автором?
Дед24 апреля 2017, 10:23
С днём рождения и....
0
3
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 10:30
И сделал Ильсур подарок всем казанцам на свой день рождения и свалил он в родной Нижнекамск!!!!
... а нет, не дождемся такого праздника
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 10:34
12 ) Бесконечные ШОУ .
0
0
Согласны с автором?
ага24 апреля 2017, 10:35
В ответ на комментарий пользователя
Спорить бессмысленно, по сравнению с Камилем Исхаковым сделал он действительно немало.
Но давайте вспомним и другие моменты:
1) Значительное повышение тарифов ЖКХ, регулярные повышения цены за проезд в общественном транспорте, без видимой на то причины.
2) Утрата огромного числа памятников культуры в историческом центре города.
3) Абсолютно грабительская система платных парковок в центре города, в купе с обнаглевшими фирмами-эвакуаторщиками.
4) Вырубка огромного числа деревьев (в городе процентное соотношение зелени - менее четверти от общей площади города - это значит, что город постепенно будет задыхаться)
5) Постоянные пожары на разных рынках. Адмирал - лучший пример.
6) Огромное повышение цены проживания в городе, при том, что зарплата осталась на уровне 2010-2011 года.
7) Построили много спорткомплексов, не спорю. Вот только все молчат, что они после Универсиады либо закрыты для простого люда, либо там непозволительно дорогие секции и кружки.
8) ФК Рубин - нечего сказать. Последние результаты говорят за себя.
9) Абсолютно ненужные с точки зрения здравого смысла вбухивания бабла в ничто. Пример: Чаша на берегу Казанки. Причина проста и очевидна - показуха.
10) Внутренняя инфа: уровень преступности в городе последние годы пусть и медленно, но уверенно растет. Высокий уровень латентной преступности, вкупе с абсолютным пофигизмом правоохранительных органов.
11) Кумовство в городе не знает границ.
Развернуть
"Сделал он не мало" - громко сказано, однако. Правильно выражаться - "При нем сделано". В "справке Проказы" не лишним будет указать размер долга города за все "няшки". Долг выплачивать будут горожане. В биографии пробел с 1991 года по 1997 (2 года в аспирантуре). Сидел что ли?
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-43-21, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани