Мэр Казани отмечает день рождения: ProKazan о том, как он изменил город

ProKazan.ru поздравляет Ильсура Раисовича с 48-летием и публикует список проектов мэра, которые сделали Казань другой

Сегодня, 24 апреля, свой 48-ой день рождения отмечает мэр города Ильсур Метшин. ProKazan.ru желает Ильсуру Раисовичу дальнейших успехов и подводит итоги его деятельности. Мы проанализировали самые крупные изменения в столице РТ. Отношение к ним может быть неоднозначным, но, несомненно, они изменили жизнь города.

Введение единой транспортной схемы

В 2007 году в Казани была радикально пересмотрена система автобусного сообщения. Впервые в России транспортная реформа предусматривала почти полное обновление автобусного парка с маршрутных такси на большие и средние автобусы с экологичным стандартом двигателя Евро-3. «Фишкой» проекта стала и единообразная окраска красного цвета, которая послужила поводом называть Казань «городом красных автобусов».

Кроме того, с 2007 года новые трамваи имеют красную расцветку, а троллейбусы — зеленую. В каждом виде транспорта оплатить проезд можно как с помощью наличного расчета, так и с помощью социального проездного или электронного кошелька. Позже казанская транспортная реформа была удостоена международной транспортной премии «Золотая колесница».

За 7 лет - 5 новых станций метро

Не считая двух станций метро, которые были открыты в 2005 году, за 10 лет в Казани пустили в эксплуатацию еще 5 новых станций.

В 2008 году была открыта станция «Проспект Победы», в 2010 - «Козья слобода» , в 2013 - «Яшьлек», «Северный Вокзал» и «Авиастроительная». В 2017 также планируется открытие станции метро «Дубравная».

Новые спортивные объекты

Поддерживая статус спортивной столицы России, в Казани продолжают развивать спорт. Самым значительным спортивным объектом стал крупнейший российский футбольный стадион «Казань Арена». Его открытие, приуроченное к Всемирной летней Универсиаде 2013, состоялось 14 июня 2013 года.

Среди других спортивных сооружений:

- В 2007 году Центр хоккея на траве.

- В 2009 году УСК «Тулпар», СК «Итиль», Комплекс стендовой стрельбы.

- В 2010 году Центр волейбола «Санкт-Петербург», Академия Тенниса, Спортивно-оздоровительный комплекс «Ватан», Дворец единоборств «Ак Барс», СОК «Триумф», УСК «Москва», УСК «Тезуче», СК «Ак Буре».

- В 2011 году Центр гребных видов спорта на озере Кабан.

- В 2012 году Дворец водных видов спорта, Центр гимнастики.

Исполком города также продолжает развивать бесплатные уличные спортивные площадки. Самые популярные из них — в парке Горького, в сквере на улице Сыртлановой, за ДК Химиков.

Транспортные развязки и пешеходные переходы

Одной из основных проблем Казани, помимо плохих дорог, долгие годы оставались продолжительные пробки. Головную боль для всех горожан удалось убрать не сразу, но все-таки удалось. Строительство новых развязок, мостов и развитие дорожно-транспортной сети принесло свои результаты. Одна из самых больших развязок была построена на пересечении проспекта Победы и улицы Р.Зорге.

Также за 10 лет были построены: транспортная развязка на пересечении проспекта Победы и улицы Академика Сахарова, Транспортная развязка на пересечении улиц Эсперанто и Тихомирнова, Транспортная развязка на Танковом кольце, Транспортный узел на пересечении Оренбургского тракта и Фермского шоссе, Транспортная развязка на пересечении Амирхана и Чистопольская и другие.

Парковки

Параллельно со строительством дорожных развязок, в городе начали строительство крытых паркингов. Сразу несколько многоуровневых парковок появилось центре города.

В 2014 году для решения транспортного коллапса в центре города также было принято решение внедрить платные муниципальные парковки, которые впоследствии создали немало шума в Казани.

Мэр города Ильсур Метшин также был инициатором масштабного проведения в Казани всемирных студенческо-молодёжных спортивных игр Универсиада-2013, а также городских программ бесплатных школьных завтраков, магазинов шаговой доступности вместо киосков, микрорайонных спортцентров, «Пятилетка здоровья», «100 скверов».

Для справки:



Ильсур Раисович Метшин родился 24 апреля 1969 года в Нижнекамске. В 1991 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета, в 1999 году окончил аспирантуру при кафедре теории и истории государства и права юридического факультета Казанского государственного университета. Является кандидатом юридических наук.



С 1998—2005 годы — глава администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска. С 17 ноября по 31 декабря 2005 года — глава администрации г. Казани, с 1 января 2006 года — руководитель Исполкома муниципального образования г. Казани. 27 октября 2010 года переизбран мэром города Казанской городской Думой. С сентября 2015 г. – президент ФК «Рубин».



Женат, имеет четверо детей: три сына и дочь.