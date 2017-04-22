В Татарстане с 25 апреля будет запрещено разводить костры и жарить шашлыки на природе

В Татарстане с 25 апреля по 15 мая вводится особый противопожарный режим. В этот период жителям республики запрещено будет разводить костры и готовить пищу на природе. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ.

- В это время запрещено сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы) и применение пиротехнических изделий 1-3 класса опасности на территории населенных пунктов, - говорится в тексте сообщения.

Кроме того, с 30 апреля по 10 мая будет организовано патрулирование лесопарковых зон и мест массового отдыха граждан силами МЧС, министерства лесного хозяйства и Росприроднадзора при участии полиции.

Напомним, жители России и Татарстана на майские праздники будут отдыхать семь дней. Так, в этом году выходными днями будут 29, 30 апреля — суббота и воскресенье, а также 1 мая — понедельник. Кроме того, на День Победы можно будет отдохнуть сразу четыре дня подряд — 6, 7, 8 и 9 мая.

Отметим, что 8 мая станет нерабочим днем в связи с переносом на эту дату выходного дня с 7 января.