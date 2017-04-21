В Казани на станции Дербышки с рельсов сошли два грузовых вагона

Минувшей ночью на подъездном пути ООО «Киндерли» станции Дербышки с рельсов сошли два грузовых вагона, передает «Реальное время».

Сообщается, что в сошедшем состоянии состав проследовал 27 метров.

- Были повреждены два вагона, а также 38 деревянных шпал, - сказал инспектор отдела надзора за опасными грузами Приволжского управления госжелдорнадзора ФСНСТ Владимир Савельев.

По его словам, причиной схода вагонов стало сверхнормативное уширение рельсовой колеи более 1548 мм, что привело к провалу первой колесной пары первого груженого вагона.