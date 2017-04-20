Жителям Казани к 9 Мая раздадут 15 тысяч георгиевских ленточек

С 24 апреля в Казани стартует международная акция "Георгиевская ленточка". До 9 Мая ленты, ставшие символом Дня Победы, можно будет получить у волонтеров на улицах города. Об этом сообщили в Комитете по делам детей и молодежи.

Сообщается, что жителям Казани раздадут 15 тысяч георгиевских ленточек.

- Старт акции будет дан в понедельник в 11.00 у часов на улице Баумана. Ежедневно на центральных улицах Казани волонтеры будут раздавать ленточки всем желающим, - сказали в ведомстве.

Планируется, что в этом году в акции будут задействованы 50 волонтеров молодежных общественных и добровольческих организаций.

Справка



Акция "Георгиевская ленточка" проходит в различных городах (не только в России) ежегодно, с 2005 года, на средства предприятий и государственного бюджета.



Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.". Ленточки, раздающиеся в рамках данной акции, называют георгиевскими, хотя критики утверждают, что на самом деле они соответствуют гвардейским, так как означают символ победы в Великой Отечественной войне и имеют оранжевый цвет полосок, а не желтый. Георгиевская лента появилась при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия — высшей воинской наградой Российской империи.