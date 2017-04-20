Казанский «Рубин» начал раздавать выкупленные игроками билеты на матч с «Тереком».

Билеты доступны на сайте «Рубина», сайте bileton.ru, в кассах «Казань Арены» со стороны улицы Чистопольская и в билетных кассах в метро. При покупке онлайн на один электронный адрес можно заказать не более 4 билетов.

Напомним, 26 апреля «Рубин» дома в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу сыграет против грозненского «Терека». Вход на этот матч для болельщиков будет бесплатным.

Матч «Рубин» - «Терек» пройдет на «Казань Арене». Начало в 19.30 по московскому времени.