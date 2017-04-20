Казанцам предложили выбрать место, где они хотят видеть скульптуру Матери

Сегодня в Казани стартовало голосование за место установки скульптуры, посвященной Матери. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

- Идея создания скульптуры появилась у ученика одной из школ Казани, который написал об этом в своем школьном сочинении. Установить скульптуру в городе планируется в целях пропаганды семейных ценностей, поддержки материнства и детства, - сообщили в пресс-службе.

Однако внешний вид скульптуры пока не определен.

Так, казанцам предлагается выбрать один из семи вариантов места установки скульптуры - набережная центра семьи «Казан», парк им.Урицкого, сквер вблизи железнодорожного вокзала «Казань-2», парк Молодоженов, парк «Адмиралтейский сад», сквер по улице Комарова, зеленая зона возле дома №22 по улице Серп и Молот.

Сообщается, что голосование продлится до 21 мая.