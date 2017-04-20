Госдума приняла закон о переводе бюджетников на карты «Мир»

Госдума на заседании 21 апреля приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает перевод с 2018 года всех бюджетных и социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир», сообщают «Известия».

За него проголосовали все 354 депутата, присутствовавшие в зале. Бюджетники, которые откажутся получать выплаты на карты «Мир», смогут получать их наличными через кассы.

Закон обязывает банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием карт «Мир» во всех своих банкоматах. С этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт, банки будут обязаны выдавать карту «Мир».

Бюджетники должны быть переведены на национальный платежный инструмент до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты «Мир» взамен карт, которыми они пользуются сейчас, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.

Поправки в законодательство также предполагают, что число участников национальной платежной системы будет расширено за счет иностранных банков, международных финансовых организаций и госкорпорации ВЭБ. Такой шаг, как отмечается в пояснительной записке, «позволит обеспечить расширение сети приема карт “Мир” и возможность их эмиссии за рубежом».

Национальную платежную систему создали в России в 2014 году после того, как Visa и MasterCard на некоторое время отказались обслуживать россиян, чьи карты были выпущены банками, попавшими под санкции ЕС и США.