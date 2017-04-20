Рустам Минниханов показал в Instagram фото новых автомобилей «скорой»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня утром выложил в соцсетях традиционное фото из окна кабинета, однако на фото в этот раз заметна необычная деталь - на улице Пушкина стоят множество автомобилей скорой помощи.

Торжественное вручение автомобилей учреждениям здравоохранения Татарстана состоится сегодня днем. В 2017 году выделены средства на покупку 97 автомобилей для скорой медицинской помощи. На сегодня поставлены 50 автомобилей.

Отметим, на итоговой коллегии Минздрава в феврале стало известно, что больше трети всех машин службы скорой помощи в Татарстане изношены на 100% и должны быть списаны. По данным аудиторов Счетной палаты, выпуск на линию таких автомобилей опасен как для сотрудников скорой помощи, так и для пациентов.