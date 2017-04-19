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Сегодня в Казани воздух прогреется до +2 градусов

Сегодня в Казани воздух прогреется до +2 градусов
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Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня в Казани ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами метель, гололед. Об этом Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный сильный, порывами до 17-22 м/с. Максимальная температура воздуха днем 0-2 градуса тепла. На дорогах местами гололедица, снежный накат.

 

Люция Кашапова, 20.04.2017, 06:15
Тэги: Погода
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