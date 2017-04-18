На месте Чеховского рынка появится трехэтажный торговый комплекс площадью 5746,91 кв.м

В Казани реконструкция Чеховского рынка может начаться в 2018 году. Об этом на публичных слушаниях сообщил представитель ООО «ТЦ Чеховский» Эдуард Загитов.

- Мы имеем в собственности объект и узнали, что рынок, который там функционирует с 60-х годов, оказывается, функционирует там не совсем законно. Так как зона участка, на котором он стоит, не имеет разрешенного вида использования, - сказал Загитов.

Так, по его словам, в связи с тем, что на этом участке в дальнейшем планируется реконструкция, то представитель компании обратился в Исполком с просьбой получения условно-разрешенного вида использования земельного участка, а именно — под продовольственный рынок.

- В действительности, тот участок, о котором я говорю, его площадь 6702 кв. метра, но это не весь участок, на котором расположен рынок, там еще есть порядка четырёх участков, небольших, площадью 87 кв. метров, на которых ведется торговля, - отметил представитель компании.

Как сообщил Загитов, компания планирует объединить эти участки в один для начала работы.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте Чеховского рынка появится трехэтажный торговый комплекс площадью 5746,91 кв.м.

Ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани закрывают Чеховский рынок из-за нарушения требований пожарной безопасности. Всего на торговом объекте выявили 21 нарушение. В частности, не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, система оповещения и управления эвакуацией не включается от командного импульса установки сигнализации, отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции.