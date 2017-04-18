В Казани стартовала третья волна продаж билетов на матчи Кубка конфедераций

Сегодня, 19 апреля, в Казани начался заключительный этап продажи билетов на матчи Кубка конфедераций 2017 года.

Купить билеты можно на официальном сайте продаж FIFA.com/bilet, в том числе и в билетных центрах FIFA, которые откроются в четырех городах-организаторах турнира — Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.

Отметим, что в Казани пункт продажи появится только 27 апреля.

- Билеты, приобретенные до 5 апреля, будут доставлять владельцам курьерской службой, начиная с мая. Получить эти билеты в Билетных центрах FIFA будет невозможно. А билеты, приобретенные онлайн в период с 19 апреля, необходимо забрать в билетных центрах, - говорится на сайте FIFA.

Напомним, для посещения матчей Кубка конфедераций-2017 всем болельщикам нужно будет получить Паспорт болельщика. После проведения случайной жеребьевки и получения болельщиками подтверждений о том, что билеты действительно закреплены за ними, необходимо подать заявку на Паспорт болельщика на сайте www.fan-id.ru. Каждому болельщику потребуется только один такой идентификатор личности для посещения всех матчей, на которые приобретены билеты.

В Казани российская команда сыграет со сборной Мексики - это произойдет 24 июня в 18:00. Также в столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.

Справка



Кубок Конфедерации пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи.